"Держаться подальше": во Франции испугались начала конфликта с Россией - 28.02.2026
"Держаться подальше": во Франции испугались начала конфликта с Россией
"Держаться подальше": во Франции испугались начала конфликта с Россией - 28.02.2026, ПРАЙМ
"Держаться подальше": во Франции испугались начала конфликта с Россией
Лидер французской правой партии "Патриоты", Флориан Филиппо, выразил в соцсети X мнение, что планируемая отправка десантников из Франции и Великобритании на... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T07:06+0300
2026-02-28T07:06+0300
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты", Флориан Филиппо, выразил в соцсети X мнение, что планируемая отправка десантников из Франции и Великобритании на Украину в рамках так называемой миротворческой операции может втянуть Европейский Союз в вооруженный конфликт с Россией. "Франция и Великобритания уже готовят свои войска! Через год-два к нам постучится война, спровоцированная ЕС: мы должны держаться от нее подальше!", — заявил он.Филиппо утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о планах, когда сообщил, что парламент ЕС проголосовал за отправку так называемой миротворческой миссии на Украину. "Цель: превратить ЕС в государство посредством войны, уничтожить национальные государства, уничтожить Францию ​​и создать "европейскую армию"!" — подытожил Филиппо.По сообщениям британской газеты The Telegraph, вчера было объявлено, что британские и французские десантники завершили подготовку для отправки на Украину в рамках якобы миротворческой миссии. На встрече лидеров так называемой "коалиции желающих" во вторник было подтверждено намерение отправить войска на Украину для обеспечения "гарантий безопасности". Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее отметил, что Москва никогда не согласится на размещение сил НАТО на территории Украины.
"Держаться подальше": во Франции испугались начала конфликта с Россией

Филиппо: Франция и Британия десантом на Украину затягивают ЕС в войну с Россией

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты", Флориан Филиппо, выразил в соцсети X мнение, что планируемая отправка десантников из Франции и Великобритании на Украину в рамках так называемой миротворческой операции может втянуть Европейский Союз в вооруженный конфликт с Россией.
"Франция и Великобритания уже готовят свои войска! Через год-два к нам постучится война, спровоцированная ЕС: мы должны держаться от нее подальше!", — заявил он.
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
"Может запустить". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией
Вчера, 21:51
Филиппо утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о планах, когда сообщил, что парламент ЕС проголосовал за отправку так называемой миротворческой миссии на Украину.
"Цель: превратить ЕС в государство посредством войны, уничтожить национальные государства, уничтожить Францию ​​и создать "европейскую армию"!" — подытожил Филиппо.
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
СВР рассказала о подготовке ЕС "десанта" в Одесскую область
23 сентября 2025, 11:20
По сообщениям британской газеты The Telegraph, вчера было объявлено, что британские и французские десантники завершили подготовку для отправки на Украину в рамках якобы миротворческой миссии.
На встрече лидеров так называемой "коалиции желающих" во вторник было подтверждено намерение отправить войска на Украину для обеспечения "гарантий безопасности". Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее отметил, что Москва никогда не согласится на размещение сил НАТО на территории Украины.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
"Прямая война". Новый план Запада против России вызвал панику во Франции
21 февраля, 16:54
 
Общество Мировая экономика УКРАИНА ФРАНЦИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Сергей Рябков Виктор Орбан ЕС The Telegraph МИД РФ
 
 
