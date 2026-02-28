https://1prime.ru/20260228/frantsiya-867894506.html
"Держаться подальше": во Франции испугались начала конфликта с Россией
"Держаться подальше": во Франции испугались начала конфликта с Россией - 28.02.2026, ПРАЙМ
"Держаться подальше": во Франции испугались начала конфликта с Россией
Лидер французской правой партии "Патриоты", Флориан Филиппо, выразил в соцсети X мнение, что планируемая отправка десантников из Франции и Великобритании на... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T07:06+0300
2026-02-28T07:06+0300
2026-02-28T07:06+0300
общество
мировая экономика
украина
франция
великобритания
сергей рябков
виктор орбан
ес
the telegraph
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861425570_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e9ce2cbdfe62ed3b06d467c997d6e2ed.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты", Флориан Филиппо, выразил в соцсети X мнение, что планируемая отправка десантников из Франции и Великобритании на Украину в рамках так называемой миротворческой операции может втянуть Европейский Союз в вооруженный конфликт с Россией. "Франция и Великобритания уже готовят свои войска! Через год-два к нам постучится война, спровоцированная ЕС: мы должны держаться от нее подальше!", — заявил он.Филиппо утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о планах, когда сообщил, что парламент ЕС проголосовал за отправку так называемой миротворческой миссии на Украину. "Цель: превратить ЕС в государство посредством войны, уничтожить национальные государства, уничтожить Францию и создать "европейскую армию"!" — подытожил Филиппо.По сообщениям британской газеты The Telegraph, вчера было объявлено, что британские и французские десантники завершили подготовку для отправки на Украину в рамках якобы миротворческой миссии. На встрече лидеров так называемой "коалиции желающих" во вторник было подтверждено намерение отправить войска на Украину для обеспечения "гарантий безопасности". Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее отметил, что Москва никогда не согласится на размещение сил НАТО на территории Украины.
https://1prime.ru/20260227/rossiya-867888078.html
https://1prime.ru/20250923/svr-862653015.html
https://1prime.ru/20260221/frantsiya-867698231.html
украина
франция
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861425570_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d59121d6055227e170ebe6f732501ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, франция, великобритания, сергей рябков, виктор орбан, ес, the telegraph, мид рф
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Сергей Рябков, Виктор Орбан, ЕС, The Telegraph, МИД РФ
"Держаться подальше": во Франции испугались начала конфликта с Россией
Филиппо: Франция и Британия десантом на Украину затягивают ЕС в войну с Россией