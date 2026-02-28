https://1prime.ru/20260228/frantsiya-867894506.html

"Держаться подальше": во Франции испугались начала конфликта с Россией

2026-02-28T07:06+0300

общество

мировая экономика

украина

франция

великобритания

сергей рябков

виктор орбан

ес

the telegraph

мид рф

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты", Флориан Филиппо, выразил в соцсети X мнение, что планируемая отправка десантников из Франции и Великобритании на Украину в рамках так называемой миротворческой операции может втянуть Европейский Союз в вооруженный конфликт с Россией. "Франция и Великобритания уже готовят свои войска! Через год-два к нам постучится война, спровоцированная ЕС: мы должны держаться от нее подальше!", — заявил он.Филиппо утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о планах, когда сообщил, что парламент ЕС проголосовал за отправку так называемой миротворческой миссии на Украину. "Цель: превратить ЕС в государство посредством войны, уничтожить национальные государства, уничтожить Францию ​​и создать "европейскую армию"!" — подытожил Филиппо.По сообщениям британской газеты The Telegraph, вчера было объявлено, что британские и французские десантники завершили подготовку для отправки на Украину в рамках якобы миротворческой миссии. На встрече лидеров так называемой "коалиции желающих" во вторник было подтверждено намерение отправить войска на Украину для обеспечения "гарантий безопасности". Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее отметил, что Москва никогда не согласится на размещение сил НАТО на территории Украины.

украина

франция

великобритания

