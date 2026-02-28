https://1prime.ru/20260228/gaiti-867892108.html
На Гаити началась регистрация политических партий и объединений
На Гаити началась регистрация политических партий и объединений - 28.02.2026, ПРАЙМ
На Гаити началась регистрация политических партий и объединений
Временный избирательный совет Гаити объявил о начале регистрации политических партий и объединений в рамках подготовки к первым всеобщим выборам в стране за 10... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T03:50+0300
2026-02-28T03:50+0300
2026-02-28T03:50+0300
экономика
общество
мировая экономика
гаити
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867892108.jpg?1772239828
МЕХИКО, 28 фев - ПРАЙМ. Временный избирательный совет Гаити объявил о начале регистрации политических партий и объединений в рамках подготовки к первым всеобщим выборам в стране за 10 лет.
"Временный избирательный совет информирует... что с 2 по 12 марта 2026 года он проводит регистрацию партий, групп и реорганизаций политических партий в соответствии с графиком и статьями 143 и последующими статьями Избирательного указа от 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении на сайте совета.
Регистрация политических движений в Гаити проходит в условиях затяжного переходного периода и подготовки к первым за десятилетие всеобщим выборам, при этом конкретные даты голосования до сих пор не назначены.
В начале февраля Переходный президентский совет страны сложил полномочия после почти двух лет работы. Незадолго до роспуска часть его членов безуспешно пыталась добиться отставки премьер-министра Аликса Дидье Физ-Эма, что повлекло санкции США в отношении части его участников. Тем не менее, Физ-Эм сохранил пост и продолжил руководить правительством.
Премьер 23 февраля представил "Национальный пакт о стабильности и организации выборов", который должен определить параметры управления страной до передачи власти избранным органам. Документ предусматривает, что исполнительная власть во главе с премьером будет действовать до проведения выборов по графику, установленному избирательным советом.
Пакт закрепляет задачи по восстановлению безопасности, борьбе с вооруженными группировками, укреплению полиции и вооруженных сил, а также модернизации избирательной администрации. Отдельные положения допускают ограниченные изменения в конституции с последующим вынесением их на всенародное голосование одновременно с выборами.
Премьер Физ-Эм, выступая после возвращения с заседания Карибского сообщества Caricom, заявил о намерении восстановить "власть государства на всей территории страны" и подчеркнул, что приоритетами остаются безопасность и создание условий для проведения инклюзивных и прозрачных выборов. Регистрация партий рассматривается как первый практический шаг в реализации объявленного избирательного календаря.
Гаити находится в состоянии затяжного социально-политического кризиса, который усугубился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С тех пор в стране значительно усилилось влияние бандитских группировок, которые занимаются вымогательством, похищениями с целью получения выкупа и контролируют целые районы страны и столицы, включая топливные терминалы.
гаити
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, гаити, сша
Экономика, Общество , Мировая экономика, ГАИТИ, США
На Гаити началась регистрация политических партий и объединений
Временный избирательный совет Гаити объявил о начале регистрации политических партий
МЕХИКО, 28 фев - ПРАЙМ. Временный избирательный совет Гаити объявил о начале регистрации политических партий и объединений в рамках подготовки к первым всеобщим выборам в стране за 10 лет.
"Временный избирательный совет информирует... что с 2 по 12 марта 2026 года он проводит регистрацию партий, групп и реорганизаций политических партий в соответствии с графиком и статьями 143 и последующими статьями Избирательного указа от 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении на сайте совета.
Регистрация политических движений в Гаити проходит в условиях затяжного переходного периода и подготовки к первым за десятилетие всеобщим выборам, при этом конкретные даты голосования до сих пор не назначены.
В начале февраля Переходный президентский совет страны сложил полномочия после почти двух лет работы. Незадолго до роспуска часть его членов безуспешно пыталась добиться отставки премьер-министра Аликса Дидье Физ-Эма, что повлекло санкции США в отношении части его участников. Тем не менее, Физ-Эм сохранил пост и продолжил руководить правительством.
Премьер 23 февраля представил "Национальный пакт о стабильности и организации выборов", который должен определить параметры управления страной до передачи власти избранным органам. Документ предусматривает, что исполнительная власть во главе с премьером будет действовать до проведения выборов по графику, установленному избирательным советом.
Пакт закрепляет задачи по восстановлению безопасности, борьбе с вооруженными группировками, укреплению полиции и вооруженных сил, а также модернизации избирательной администрации. Отдельные положения допускают ограниченные изменения в конституции с последующим вынесением их на всенародное голосование одновременно с выборами.
Премьер Физ-Эм, выступая после возвращения с заседания Карибского сообщества Caricom, заявил о намерении восстановить "власть государства на всей территории страны" и подчеркнул, что приоритетами остаются безопасность и создание условий для проведения инклюзивных и прозрачных выборов. Регистрация партий рассматривается как первый практический шаг в реализации объявленного избирательного календаря.
Гаити находится в состоянии затяжного социально-политического кризиса, который усугубился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С тех пор в стране значительно усилилось влияние бандитских группировок, которые занимаются вымогательством, похищениями с целью получения выкупа и контролируют целые районы страны и столицы, включая топливные терминалы.