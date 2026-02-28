Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.02.2026 В Германии назвали действия Мерца предательством
В Германии назвали действия Мерца предательством
В Германии назвали действия Мерца предательством - 28.02.2026, ПРАЙМ
В Германии назвали действия Мерца предательством
Канцлер Германии Фридрих Мерц и его правительство предают немецкие интересы, занимаясь транзитом сжиженного природного газа из США на Украину и одновременно... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T04:47+0300
2026-02-28T04:47+0300
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц и его правительство предают немецкие интересы, занимаясь транзитом сжиженного природного газа из США на Украину и одновременно отказываясь от закупки нужного стране российского газа, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее стало известно, что украинская компания "Нафтогаз" впервые импортирует американский сжиженный газ через СПГ-терминал в Германии. При этом, по данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 23 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 20,71%. "Они (Мерц и его правительство - ред.) предают наши интересы, занимаясь поставками американского газа на Украину вместо импорта газа из России. Это предательство народа и экономики Германии", - сказал Нимайер. По его словам, отмечаемое одновременно с этими действиями властей ФРГ падение запасов газа в немецких хранилищах сделает грядущие недели очень сложными для страны.
04:47 28.02.2026
 
В Германии назвали действия Мерца предательством

Глава Немецкого совета за конституцию Нимайер: Мерц и его правительство предают Германию

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц и его правительство предают немецкие интересы, занимаясь транзитом сжиженного природного газа из США на Украину и одновременно отказываясь от закупки нужного стране российского газа, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее стало известно, что украинская компания "Нафтогаз" впервые импортирует американский сжиженный газ через СПГ-терминал в Германии. При этом, по данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 23 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 20,71%.
"Они (Мерц и его правительство - ред.) предают наши интересы, занимаясь поставками американского газа на Украину вместо импорта газа из России. Это предательство народа и экономики Германии", - сказал Нимайер.
По его словам, отмечаемое одновременно с этими действиями властей ФРГ падение запасов газа в немецких хранилищах сделает грядущие недели очень сложными для страны.
 
