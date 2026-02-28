https://1prime.ru/20260228/germanija-867892663.html

В Германии назвали действия Мерца предательством

В Германии назвали действия Мерца предательством

28.02.2026

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц и его правительство предают немецкие интересы, занимаясь транзитом сжиженного природного газа из США на Украину и одновременно отказываясь от закупки нужного стране российского газа, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее стало известно, что украинская компания "Нафтогаз" впервые импортирует американский сжиженный газ через СПГ-терминал в Германии. При этом, по данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 23 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 20,71%. "Они (Мерц и его правительство - ред.) предают наши интересы, занимаясь поставками американского газа на Украину вместо импорта газа из России. Это предательство народа и экономики Германии", - сказал Нимайер. По его словам, отмечаемое одновременно с этими действиями властей ФРГ падение запасов газа в немецких хранилищах сделает грядущие недели очень сложными для страны.

2026

