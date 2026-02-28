https://1prime.ru/20260228/germaniya-867893340.html

Мерц обратился с жестким требованием к России

Мерц обратился с жестким требованием к России

28.02.2026

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии, Фридрих Мерц, обозначил перемирие в зоне СВО на Украине обязательным условием для начала мирных переговоров с Россией на предвыборном мероприятии в Фолькмарзене он выдвинул это требование, как сообщает немецкое издание Tagesspiegel. "Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить (о мире. — Прим. ред.), то, по крайней мере, оружие должно замолчать", — сказал он.Мерц выразил готовность к взаимодействию с Россией, однако отметил, что в настоящее время переговоры не представляются целесообразными из-за продолжающихся действий российской армии. В конце января канцлер Германии отклонил призывы представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), принадлежащей к правящей коалиции, провести прямые переговоры с Москвой по вопросу Украины. Вместе с тем, он отметил, что внимательно следит за текущими процессами урегулирования конфликта и надеется на их успешное завершение в ближайшее время. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что у Евросоюза нет оснований участвовать в переговорах по Украине. Она напомнила, что Европа предоставляет Украине кредиты, такие как двухмиллиардный кредит на производство дронов, о котором объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эти средства выделяются из "доходов от замороженных, на самом деле, украденных российских активов". Ранее Сергей Лавров, глава МИД России, заявлял, что немедленное прекращение огня и заморозка конфликта на линии соприкосновения не решит коренных проблем конфликта и не приведет к его разрешению. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва нацелена на долгосрочное решение конфликта без временных перемирий. Его достижения возможно лишь после устранения таких причин конфликта, как угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО, а также притеснения русскоговорящего населения на Украине.

