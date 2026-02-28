Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц обратился с жестким требованием к России - 28.02.2026, ПРАЙМ
Мерц обратился с жестким требованием к России
Мерц обратился с жестким требованием к России - 28.02.2026, ПРАЙМ
Мерц обратился с жестким требованием к России
Канцлер Германии, Фридрих Мерц, обозначил перемирие в зоне СВО на Украине обязательным условием для начала мирных переговоров с Россией на предвыборном... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T05:27+0300
2026-02-28T05:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327568_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10c8f83da7e7fd55f1625bcd32770e50.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии, Фридрих Мерц, обозначил перемирие в зоне СВО на Украине обязательным условием для начала мирных переговоров с Россией на предвыборном мероприятии в Фолькмарзене он выдвинул это требование, как сообщает немецкое издание Tagesspiegel. "Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить (о мире. — Прим. ред.), то, по крайней мере, оружие должно замолчать", — сказал он.Мерц выразил готовность к взаимодействию с Россией, однако отметил, что в настоящее время переговоры не представляются целесообразными из-за продолжающихся действий российской армии. В конце января канцлер Германии отклонил призывы представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), принадлежащей к правящей коалиции, провести прямые переговоры с Москвой по вопросу Украины. Вместе с тем, он отметил, что внимательно следит за текущими процессами урегулирования конфликта и надеется на их успешное завершение в ближайшее время. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что у Евросоюза нет оснований участвовать в переговорах по Украине. Она напомнила, что Европа предоставляет Украине кредиты, такие как двухмиллиардный кредит на производство дронов, о котором объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эти средства выделяются из "доходов от замороженных, на самом деле, украденных российских активов". Ранее Сергей Лавров, глава МИД России, заявлял, что немедленное прекращение огня и заморозка конфликта на линии соприкосновения не решит коренных проблем конфликта и не приведет к его разрешению. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва нацелена на долгосрочное решение конфликта без временных перемирий. Его достижения возможно лишь после устранения таких причин конфликта, как угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО, а также притеснения русскоговорящего населения на Украине.
05:27 28.02.2026
 
Мерц обратился с жестким требованием к России

Мерц назвал обязательное условие для переговоров с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© Фото : World Economic Forum / Mattias Nutt
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии, Фридрих Мерц, обозначил перемирие в зоне СВО на Украине обязательным условием для начала мирных переговоров с Россией на предвыборном мероприятии в Фолькмарзене он выдвинул это требование, как сообщает немецкое издание Tagesspiegel.
"Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить (о мире. — Прим. ред.), то, по крайней мере, оружие должно замолчать", — сказал он.
23 февраля, 23:49
Резкие слова Мерца о Путине вызвали возмущение на Западе
23 февраля, 23:49
Мерц выразил готовность к взаимодействию с Россией, однако отметил, что в настоящее время переговоры не представляются целесообразными из-за продолжающихся действий российской армии.
В конце января канцлер Германии отклонил призывы представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), принадлежащей к правящей коалиции, провести прямые переговоры с Москвой по вопросу Украины. Вместе с тем, он отметил, что внимательно следит за текущими процессами урегулирования конфликта и надеется на их успешное завершение в ближайшее время.
20 февраля, 21:38
"Тяжелая форма". Мерцу поставили диагноз после слов о России
20 февраля, 21:38
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что у Евросоюза нет оснований участвовать в переговорах по Украине. Она напомнила, что Европа предоставляет Украине кредиты, такие как двухмиллиардный кредит на производство дронов, о котором объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эти средства выделяются из "доходов от замороженных, на самом деле, украденных российских активов".
Ранее Сергей Лавров, глава МИД России, заявлял, что немедленное прекращение огня и заморозка конфликта на линии соприкосновения не решит коренных проблем конфликта и не приведет к его разрешению. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва нацелена на долгосрочное решение конфликта без временных перемирий. Его достижения возможно лишь после устранения таких причин конфликта, как угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО, а также притеснения русскоговорящего населения на Украине.
13 февраля, 05:27
В Германии захотели, чтобы Мерц позвонил Путину
13 февраля, 05:27
 
Заголовок открываемого материала