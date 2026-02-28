https://1prime.ru/20260228/gosduma-867891652.html

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на семейный автомобиль

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на семейный автомобиль - 28.02.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на семейный автомобиль

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил разрешить тратить материнский капитал на... | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T03:02+0300

2026-02-28T03:02+0300

2026-02-28T03:02+0300

бизнес

россия

нижний новгород

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867891652.jpg?1772236931

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку семейного автомобиля. "Еще одна инициатива про расширение - это, конечно, семейный автомобиль. Номинал материнского капитала в следующем году уже превысит один миллион рублей, в этом году он еще не дотягивает, но очевидно, что за эти деньги автомобиль семейный не купишь", - сказал Нилов. По его словам, можно предусмотреть возможность внесения за счет материнского капитала первого взноса в рассрочке на семейный автомобиль. "Вот я был в Нижнем Новгороде, завод ГАЗ. Отличный, на базе "Газели" сделан семейный автомобиль. Причем он может быть и туристический, то есть семья может поехать по туристическому маршруту в рамках развития, в том числе внутреннего туризма. Там происходит внутри трансформация: это может быть большая кровать, чтобы переночевать. Это может быть и хозяйственный автомобиль, полухозяйственный, и для перевозки. Можно установить сразу несколько кресел детских. То есть удобно, но давайте мы такую возможность семьям дадим", - добавил парламентарий.

нижний новгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, нижний новгород, госдума