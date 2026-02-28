Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на семейный автомобиль - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260228/gosduma-867891652.html
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на семейный автомобиль
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на семейный автомобиль - 28.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на семейный автомобиль
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил разрешить тратить материнский капитал на... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T03:02+0300
2026-02-28T03:02+0300
бизнес
россия
нижний новгород
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867891652.jpg?1772236931
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку семейного автомобиля. "Еще одна инициатива про расширение - это, конечно, семейный автомобиль. Номинал материнского капитала в следующем году уже превысит один миллион рублей, в этом году он еще не дотягивает, но очевидно, что за эти деньги автомобиль семейный не купишь", - сказал Нилов. По его словам, можно предусмотреть возможность внесения за счет материнского капитала первого взноса в рассрочке на семейный автомобиль. "Вот я был в Нижнем Новгороде, завод ГАЗ. Отличный, на базе "Газели" сделан семейный автомобиль. Причем он может быть и туристический, то есть семья может поехать по туристическому маршруту в рамках развития, в том числе внутреннего туризма. Там происходит внутри трансформация: это может быть большая кровать, чтобы переночевать. Это может быть и хозяйственный автомобиль, полухозяйственный, и для перевозки. Можно установить сразу несколько кресел детских. То есть удобно, но давайте мы такую возможность семьям дадим", - добавил парламентарий.
нижний новгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, нижний новгород, госдума
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Госдума
03:02 28.02.2026
 
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на семейный автомобиль

Депутат Нилов предложил разрешить тратить маткапитал на покупку семейного автомобиля

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку семейного автомобиля.
"Еще одна инициатива про расширение - это, конечно, семейный автомобиль. Номинал материнского капитала в следующем году уже превысит один миллион рублей, в этом году он еще не дотягивает, но очевидно, что за эти деньги автомобиль семейный не купишь", - сказал Нилов.
По его словам, можно предусмотреть возможность внесения за счет материнского капитала первого взноса в рассрочке на семейный автомобиль.
"Вот я был в Нижнем Новгороде, завод ГАЗ. Отличный, на базе "Газели" сделан семейный автомобиль. Причем он может быть и туристический, то есть семья может поехать по туристическому маршруту в рамках развития, в том числе внутреннего туризма. Там происходит внутри трансформация: это может быть большая кровать, чтобы переночевать. Это может быть и хозяйственный автомобиль, полухозяйственный, и для перевозки. Можно установить сразу несколько кресел детских. То есть удобно, но давайте мы такую возможность семьям дадим", - добавил парламентарий.
 
БизнесРОССИЯНИЖНИЙ НОВГОРОДГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала