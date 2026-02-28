https://1prime.ru/20260228/henkel--867895750.html

Henkel зарегистрировал в России четыре товарных знака

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Европейский химический концерн Henkel, выпускающий, в частности, стиральный порошок Persil, зарегистрировал в России четыре товарных знака, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявки поступили в ведомство в апреле 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Хенкель АГ унд Ко". Роспатент принял решение о регистрации в феврале текущего года. Теперь под товарным знаком Metylan компания сможет продавать в России клеи для самостоятельного и промышленного пользования, кисти для рисования, смолы, шпатлевки, краски, политуры, лаки, растворители для лаков и обоев, а также другие материалы. Под брендом Makroflex компания сможет продавать каучук, резину, асфальт, гибкие неметаллические трубы и различные стройматериалы; а под знаком Pritt - клейкие ленты, пластмассы, глины для лепки и другие материалы. Помимо этого, был зарегистрирован товарный знак Aquence, под которым смогут продаваться отбеливатели, краски, составы для покрытия металлов и другие средства. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производитель бытовой химии, косметических и строительных товаров. В числе брендов компании - Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b, Pattex, Dial.

бизнес, технологии, henkel, роспатент, persil