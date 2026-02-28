https://1prime.ru/20260228/indija-867895573.html

Индия в четыре раза увеличила импорт необработанного алюминия из России

Индия в четыре раза увеличила импорт необработанного алюминия из России - 28.02.2026, ПРАЙМ

Индия в четыре раза увеличила импорт необработанного алюминия из России

Индия почти в четыре раза увеличила импорт необработанного алюминия из России, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T07:49+0300

2026-02-28T07:49+0300

2026-02-28T07:49+0300

экономика

промышленность

россия

индия

китай

малайзия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867895573.jpg?1772254150

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Индия почти в четыре раза увеличила импорт необработанного алюминия из России, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, в минувшем году индийские компании нарастили закупки необработанного российского алюминия в 3,7 раза в годовом выражении - до 2,82 миллиона долларов. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2023 года, когда импорт достигал 41,5 миллиона долларов. В результате по итогам прошлого года Россия замкнула топ-15 поставщиков необработанного алюминия на индийский рынок с долей в менее 1% от всего экспорта. При этом больше всего этого вида металла Индия закупила из Китая (27,7%), Малайзии (24,3%) и ОАЭ (15,7%).

индия

китай

малайзия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, индия, китай, малайзия