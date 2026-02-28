https://1prime.ru/20260228/indija-867895573.html
Индия в четыре раза увеличила импорт необработанного алюминия из России
Индия в четыре раза увеличила импорт необработанного алюминия из России
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Индия почти в четыре раза увеличила импорт необработанного алюминия из России, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Так, в минувшем году индийские компании нарастили закупки необработанного российского алюминия в 3,7 раза в годовом выражении - до 2,82 миллиона долларов.
Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2023 года, когда импорт достигал 41,5 миллиона долларов.
В результате по итогам прошлого года Россия замкнула топ-15 поставщиков необработанного алюминия на индийский рынок с долей в менее 1% от всего экспорта.
При этом больше всего этого вида металла Индия закупила из Китая (27,7%), Малайзии (24,3%) и ОАЭ (15,7%).
