СМИ узнали о серьезном ударе Запада по Украине - 28.02.2026
https://1prime.ru/20260228/initsiativa-867892905.html
СМИ узнали о серьезном ударе Запада по Украине
Запад не смог эффективно предоставить Украине системы противовоздушной обороны по программе PURL, сообщает Politico. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T05:14+0300
2026-02-28T05:14+0300
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Запад не смог эффективно предоставить Украине системы противовоздушной обороны по программе PURL, сообщает Politico. "Промышленность не смогла ускорить ни производство, ни процессы утверждения устаревших систем, чтобы удовлетворить критическую потребность Киева в противовоздушной обороне", — отмечается в статье. Как пишет издание, даже несмотря на закупки вооружения в США для дальнейшей отправки на Украину, процесс затрудняется нехваткой ресурсов у ВПК и длительными сроками поставок со стороны Соединенных Штатов. При этом основное внимание уделяется ракетам для систем ПВО Patriot. "Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. В том смысле, что мы не сможем это сделать. Нам нужно проснуться", — заявил на условиях анонимности помощник одного из американских конгрессменов. Кроме того, поясняет автор, сами комплексы Patriot сложно получить из-за их дефицита в у Вашингтона. В начале июля прошлого года издание Politico сообщало, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы на складах слишком сократились. Инициатива PURL появилась в августе. Она предусматривает закупки оружия США странами НАТО на добровольной основе. Как сообщало Politico, в 2025 году в рамках этой программы для Украины собрали около пяти миллиардов долларов. По данным издания, к программе присоединились три четверти из 32 членов альянса, но в НАТО ищут способы продлить ее жизнеспособность. Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны организации в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
05:14 28.02.2026
 
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Украинский флаг. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Запад не смог эффективно предоставить Украине системы противовоздушной обороны по программе PURL, сообщает Politico.
"Промышленность не смогла ускорить ни производство, ни процессы утверждения устаревших систем, чтобы удовлетворить критическую потребность Киева в противовоздушной обороне", — отмечается в статье.
Как пишет издание, даже несмотря на закупки вооружения в США для дальнейшей отправки на Украину, процесс затрудняется нехваткой ресурсов у ВПК и длительными сроками поставок со стороны Соединенных Штатов. При этом основное внимание уделяется ракетам для систем ПВО Patriot.
"Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. В том смысле, что мы не сможем это сделать. Нам нужно проснуться", — заявил на условиях анонимности помощник одного из американских конгрессменов.
Кроме того, поясняет автор, сами комплексы Patriot сложно получить из-за их дефицита в у Вашингтона.
В начале июля прошлого года издание Politico сообщало, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы на складах слишком сократились.
Инициатива PURL появилась в августе. Она предусматривает закупки оружия США странами НАТО на добровольной основе.
Как сообщало Politico, в 2025 году в рамках этой программы для Украины собрали около пяти миллиардов долларов. По данным издания, к программе присоединились три четверти из 32 членов альянса, но в НАТО ищут способы продлить ее жизнеспособность.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны организации в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
