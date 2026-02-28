https://1prime.ru/20260228/iran-867901487.html
"Закончится катастрофой". Во Франции забили тревогу после нападения на Иран
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Нападение Израиля и США на Иран может привести к непредсказуемым последствиям, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Эти "превентивные войны" всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы это хорошо знаем!" — отметил он. Он призвал французские власти задействовать все возможные дипломатические ресурсы для снижения напряженности. В субботу утром израильские военные нанесли превентивный удар по Ирану. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил о начале Соединёнными Штатами масштабной операции против Ирана с целью защиты американцев путём устранения "угрозы" со стороны иранского руководства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва", тогда как в Пентагоне её охарактеризовали как "Эпичная ярость".
