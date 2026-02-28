https://1prime.ru/20260228/iran-867901487.html

"Закончится катастрофой". Во Франции забили тревогу после нападения на Иран

"Закончится катастрофой". Во Франции забили тревогу после нападения на Иран - 28.02.2026, ПРАЙМ

"Закончится катастрофой". Во Франции забили тревогу после нападения на Иран

Нападение Израиля и США на Иран может привести к непредсказуемым последствиям, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T17:24+0300

2026-02-28T17:24+0300

2026-02-28T17:24+0300

иран

израиль

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861721979_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_89824104d7fb8c693baab86c6cdc26c3.jpg

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Нападение Израиля и США на Иран может привести к непредсказуемым последствиям, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Эти "превентивные войны" всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы это хорошо знаем!" — отметил он. Он призвал французские власти задействовать все возможные дипломатические ресурсы для снижения напряженности. В субботу утром израильские военные нанесли превентивный удар по Ирану. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил о начале Соединёнными Штатами масштабной операции против Ирана с целью защиты американцев путём устранения "угрозы" со стороны иранского руководства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва", тогда как в Пентагоне её охарактеризовали как "Эпичная ярость".

https://1prime.ru/20260228/iran-867900678.html

https://1prime.ru/20260228/iran-867900808.html

иран

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп