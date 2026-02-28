Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260228/iran-867901943.html
На Западе отреагировали на заявление МИД России об Иране
2026-02-28T17:46+0300
2026-02-28T17:46+0300
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Позиция Москвы может поспособствовать окончанию военной операции, которую проводят США и Израиль в Иране, отметил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя заявление российского Министерства иностранных дел. "Москва продолжает выступать за мир даже в этой ситуации. Будем надеяться, что это позволит немедленно положить конец боевым действиям в Иране", — отметил он в соцсети X.В субботу российский МИД заявил, что, учитывая атаки США и Израиля на Иран, Москва готова содействовать поиску мирных решений на основе международного права. Утром израильские силы нанесли превентивный удар по Ирану. Впоследствии президент США Дональд Трамп сообщил о старте масштабной операции против Ирана с целью, как он выразился, защиты американского населения путем устранения "угрозы" от иранских властей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал операцию как "Рык льва," в то время как в Пентагоне она была названа "Эпичная ярость."
17:46 28.02.2026
 
На Западе отреагировали на заявление МИД России об Иране

Мема: позиция РФ может помочь окончанию боевых действий в Иране

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Позиция Москвы может поспособствовать окончанию военной операции, которую проводят США и Израиль в Иране, отметил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя заявление российского Министерства иностранных дел.
"Москва продолжает выступать за мир даже в этой ситуации. Будем надеяться, что это позволит немедленно положить конец боевым действиям в Иране", — отметил он в соцсети X.
Башня Азади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"Закончится катастрофой". Во Франции забили тревогу после нападения на Иран
17:24
В субботу российский МИД заявил, что, учитывая атаки США и Израиля на Иран, Москва готова содействовать поиску мирных решений на основе международного права.
Утром израильские силы нанесли превентивный удар по Ирану. Впоследствии президент США Дональд Трамп сообщил о старте масштабной операции против Ирана с целью, как он выразился, защиты американского населения путем устранения "угрозы" от иранских властей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал операцию как "Рык льва," в то время как в Пентагоне она была названа "Эпичная ярость."
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"Расчет на это". На Западе назвали главную цель операции США против Ирана
16:51
 
