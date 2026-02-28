https://1prime.ru/20260228/iran-867901943.html
На Западе отреагировали на заявление МИД России об Иране
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Позиция Москвы может поспособствовать окончанию военной операции, которую проводят США и Израиль в Иране, отметил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя заявление российского Министерства иностранных дел. "Москва продолжает выступать за мир даже в этой ситуации. Будем надеяться, что это позволит немедленно положить конец боевым действиям в Иране", — отметил он в соцсети X.В субботу российский МИД заявил, что, учитывая атаки США и Израиля на Иран, Москва готова содействовать поиску мирных решений на основе международного права. Утром израильские силы нанесли превентивный удар по Ирану. Впоследствии президент США Дональд Трамп сообщил о старте масштабной операции против Ирана с целью, как он выразился, защиты американского населения путем устранения "угрозы" от иранских властей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал операцию как "Рык льва," в то время как в Пентагоне она была названа "Эпичная ярость."
