Лавров и премьер Катара обсудили ситуацию вокруг Ирана
Лавров и премьер Катара обсудили ситуацию вокруг Ирана
2026-02-28T20:10+0300
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудили эскалацию вокруг Ирана и высказались за прекращение любых военных действий, сообщил в субботу МИД России. "Обсуждалась ситуация вокруг Ирана. Собеседники единодушно высказались за прекращение любых военных действий, рискующих дестабилизировать весь регион. Было выражено общее мнение о необходимости срочного возвращения к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования всех проблем между США, Израилем и Исламской Республикой Иран на основе принципов Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказано в сообщении на сайте министерства. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Примечательно, что удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
