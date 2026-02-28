При ударе Израиля по спортзалу в Иране погибли до 20 волейболисток

https://1prime.ru/20260228/iran-867903640.html
ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. До 20 волейболисток погибли при ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана, сообщил иранский телеканал SNN со ссылкой на местные власти. "От 19 до 20 волейболисток погибли при атаке сионистского режима на спортзал в Ламарде", - сообщил телеканал Со ссылкой на префекта одноименного городского округа, расположенного в провинции Фарс на юге Ирана, SNN также сообщил о ранении порядка 100 человек. По его данным, по городскому округу пришлось попадание четырех ракет.
