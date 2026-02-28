Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
При ударе Израиля по спортзалу в Иране погибли до 20 волейболисток - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260228/iran-867903640.html
При ударе Израиля по спортзалу в Иране погибли до 20 волейболисток
При ударе Израиля по спортзалу в Иране погибли до 20 волейболисток - 28.02.2026, ПРАЙМ
При ударе Израиля по спортзалу в Иране погибли до 20 волейболисток
До 20 волейболисток погибли при ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана, сообщил иранский телеканал SNN со ссылкой на местные власти. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T21:20+0300
2026-02-28T22:04+0300
иран
израиль
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. До 20 волейболисток погибли при ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана, сообщил иранский телеканал SNN со ссылкой на местные власти. "От 19 до 20 волейболисток погибли при атаке сионистского режима на спортзал в Ламарде", - сообщил телеканал Со ссылкой на префекта одноименного городского округа, расположенного в провинции Фарс на юге Ирана, SNN также сообщил о ранении порядка 100 человек. По его данным, по городскому округу пришлось попадание четырех ракет.
https://1prime.ru/20260228/chp-867903329.html
иран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, израиль, в мире
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, В мире
21:20 28.02.2026 (обновлено: 22:04 28.02.2026)
 
При ударе Израиля по спортзалу в Иране погибли до 20 волейболисток

При ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Флаг посольства Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. До 20 волейболисток погибли при ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана, сообщил иранский телеканал SNN со ссылкой на местные власти.
"От 19 до 20 волейболисток погибли при атаке сионистского режима на спортзал в Ламарде", - сообщил телеканал
Со ссылкой на префекта одноименного городского округа, расположенного в провинции Фарс на юге Ирана, SNN также сообщил о ранении порядка 100 человек. По его данным, по городскому округу пришлось попадание четырех ракет.
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
В Дубае прогремели взрывы
19:40
 
ИРАНИЗРАИЛЬВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала