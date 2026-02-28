https://1prime.ru/20260228/iran-867904091.html
В США нашли виновного в начале военной операции в Иране
Переговоры между США и Ираном о ядерной сделке были сорваны Израилем, сообщает NBC News со ссылкой на неназванного дипломата одной из ближневосточных стран.
сша
израиль
иран
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Переговоры между США и Ираном о ядерной сделке были сорваны Израилем, сообщает NBC News со ссылкой на неназванного дипломата одной из ближневосточных стран."Когда на прошлой неделе обсуждения между США и Ираном, казалось, приблизились к успешному завершению, Израиль вмешался, чтобы остановить дипломатические усилия", — рассказал источник. По словам дипломата, США уже не в первый раз поддаются влиянию Израиля. "Израильский хвост снова виляет американской собакой", — подчеркнул он.В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.
