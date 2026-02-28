https://1prime.ru/20260228/iran-867904648.html

"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне ударов по Ирану

"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне ударов по Ирану - 28.02.2026, ПРАЙМ

"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне ударов по Ирану

Президент Израиля Исаак Герцог обратился к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и вооруженным силам США после начала операции против Ирана. | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T22:53+0300

2026-02-28T22:53+0300

2026-02-28T22:53+0300

израиль

сша

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861721979_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_89824104d7fb8c693baab86c6cdc26c3.jpg

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Президент Израиля Исаак Герцог обратился к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и вооруженным силам США после начала операции против Ирана. "Я поздравляю израильскую армию и вооруженные силы США со смелой совместной операцией „Рык льва“. <…> Граждане Израиля, впереди нас ждут непростые времена, но мы — сильный народ, и никто не сможет победить нас и нашу стойкость", — написал он в соцсети X.Ранее NBC News, ссылаясь на источник в одной из ближневосточных стран, сообщила, что Израиль помешал переговорам между США и Ираном по ядерной сделке, несмотря на то, что они казались "близки к успеху".В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.

https://1prime.ru/20260228/iran-867904091.html

https://1prime.ru/20260228/ukraina-867903784.html

израиль

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

израиль, сша, иран