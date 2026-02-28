Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-28T22:53+0300
2026-02-28T22:53+0300
израиль
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861721979_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_89824104d7fb8c693baab86c6cdc26c3.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Президент Израиля Исаак Герцог обратился к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и вооруженным силам США после начала операции против Ирана. "Я поздравляю израильскую армию и вооруженные силы США со смелой совместной операцией „Рык льва“. &lt;…&gt; Граждане Израиля, впереди нас ждут непростые времена, но мы — сильный народ, и никто не сможет победить нас и нашу стойкость", — написал он в соцсети X.Ранее NBC News, ссылаясь на источник в одной из ближневосточных стран, сообщила, что Израиль помешал переговорам между США и Ираном по ядерной сделке, несмотря на то, что они казались "близки к успеху".В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.
израиль, сша, иран
ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН
22:53 28.02.2026
 
"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне ударов по Ирану

Президент Израиля Герцог обратился к США по поводу военной операции в Иране

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Башня Азади в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Президент Израиля Исаак Герцог обратился к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и вооруженным силам США после начала операции против Ирана.
"Я поздравляю израильскую армию и вооруженные силы США со смелой совместной операцией „Рык льва“. <…> Граждане Израиля, впереди нас ждут непростые времена, но мы — сильный народ, и никто не сможет победить нас и нашу стойкость", — написал он в соцсети X.
Ранее NBC News, ссылаясь на источник в одной из ближневосточных стран, сообщила, что Израиль помешал переговорам между США и Ираном по ядерной сделке, несмотря на то, что они казались "близки к успеху".
В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.
