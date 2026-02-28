Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"По всему региону": в США сделали пугающее заявление об оружии Ирана - 28.02.2026, ПРАЙМ
"По всему региону": в США сделали пугающее заявление об оружии Ирана
"По всему региону": в США сделали пугающее заявление об оружии Ирана
Иранские оружейнные системы могут наносить удары по всему Ближнему Востоку, сообщает телеканал CNN. | 28.02.2026, ПРАЙМ
ближний восток
иран
израиль
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Иранские оружейнные системы могут наносить удары по всему Ближнему Востоку, сообщает телеканал CNN."У Ирана на вооружении находятся тысячи ракет и беспилотников, которые способны поражать цели по всему региону", — отмечается в материале.В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.
ближний восток, иран, израиль
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
23:15 28.02.2026 (обновлено: 23:20 28.02.2026)
 
"По всему региону": в США сделали пугающее заявление об оружии Ирана

CNN: Иран способен нанести удары по всему Ближнему Востоку

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Быстров
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Иранские оружейнные системы могут наносить удары по всему Ближнему Востоку, сообщает телеканал CNN.
Ирана на вооружении находятся тысячи ракет и беспилотников, которые способны поражать цели по всему региону", — отмечается в материале.
В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
В США нашли виновного в начале военной операции в Иране
Вчера, 22:25
 
