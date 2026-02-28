https://1prime.ru/20260228/iran-867904957.html
"По всему региону": в США сделали пугающее заявление об оружии Ирана
"По всему региону": в США сделали пугающее заявление об оружии Ирана - 28.02.2026, ПРАЙМ
"По всему региону": в США сделали пугающее заявление об оружии Ирана
Иранские оружейнные системы могут наносить удары по всему Ближнему Востоку, сообщает телеканал CNN. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T23:15+0300
2026-02-28T23:15+0300
2026-02-28T23:20+0300
ближний восток
иран
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Иранские оружейнные системы могут наносить удары по всему Ближнему Востоку, сообщает телеканал CNN."У Ирана на вооружении находятся тысячи ракет и беспилотников, которые способны поражать цели по всему региону", — отмечается в материале.В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.
https://1prime.ru/20260228/iran-867904091.html
ближний восток
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2f07f761f3c64d8564ce14377c359aee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, иран, израиль
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
"По всему региону": в США сделали пугающее заявление об оружии Ирана
CNN: Иран способен нанести удары по всему Ближнему Востоку