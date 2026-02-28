Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поставят на колени". В США резко высказались об операции против Ирана - 28.02.2026
"Поставят на колени". В США резко высказались об операции против Ирана
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X отметил, что, планируя военную операцию против Ирана, Соединенные Штаты и Израиль понадеялись на крах Тегерана."Война началась. &lt;…&gt; Мы открыли ящик Пандоры. Заявленные Трампом и Нетаньяху цели практически невозможно достичь без надежных сухопутных войск. Куда же это может привести? Похоже, Соединенные Штаты и Израиль отбросили всякую осторожность и строят всю свою военную стратегию на надежде, что Иран просто рухнет, и несколько ракет и бомб поставят его на колени, что крайне маловероятно", — написал он.Дэвис также указал, что неясно, каким образом США смогут "отыграться", так как удары были нанесены на фоне активного переговорного процесса.В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.
сша, иран, израиль
США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
23:20 28.02.2026
 
"Поставят на колени". В США резко высказались об операции против Ирана

Дэвис: США и Израиль строят военную стратегию на надежде, что Иран просто рухнет

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X отметил, что, планируя военную операцию против Ирана, Соединенные Штаты и Израиль понадеялись на крах Тегерана.
"Война началась. <…> Мы открыли ящик Пандоры. Заявленные Трампом и Нетаньяху цели практически невозможно достичь без надежных сухопутных войск. Куда же это может привести? Похоже, Соединенные Штаты и Израиль отбросили всякую осторожность и строят всю свою военную стратегию на надежде, что Иран просто рухнет, и несколько ракет и бомб поставят его на колени, что крайне маловероятно", — написал он.
В США нашли виновного в начале военной операции в Иране
Дэвис также указал, что неясно, каким образом США смогут "отыграться", так как удары были нанесены на фоне активного переговорного процесса.
В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.
"Будет сложно". СМИ раскрыли, как операция США в Иране скажется на Украине
