"Поставят на колени". В США резко высказались об операции против Ирана

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X отметил, что, планируя военную операцию против Ирана, Соединенные Штаты и Израиль понадеялись на крах Тегерана."Война началась. <…> Мы открыли ящик Пандоры. Заявленные Трампом и Нетаньяху цели практически невозможно достичь без надежных сухопутных войск. Куда же это может привести? Похоже, Соединенные Штаты и Израиль отбросили всякую осторожность и строят всю свою военную стратегию на надежде, что Иран просто рухнет, и несколько ракет и бомб поставят его на колени, что крайне маловероятно", — написал он.Дэвис также указал, что неясно, каким образом США смогут "отыграться", так как удары были нанесены на фоне активного переговорного процесса.В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.

