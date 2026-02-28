https://1prime.ru/20260228/iran-867905072.html
"Поставят на колени". В США резко высказались об операции против Ирана
"Поставят на колени". В США резко высказались об операции против Ирана - 28.02.2026, ПРАЙМ
"Поставят на колени". В США резко высказались об операции против Ирана
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X отметил, что, планируя военную операцию против Ирана, Соединенные Штаты и Израиль понадеялись | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T23:20+0300
2026-02-28T23:20+0300
2026-02-28T23:20+0300
сша
иран
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543265_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_e4feff4179d169de1577076cfbb331b2.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X отметил, что, планируя военную операцию против Ирана, Соединенные Штаты и Израиль понадеялись на крах Тегерана."Война началась. <…> Мы открыли ящик Пандоры. Заявленные Трампом и Нетаньяху цели практически невозможно достичь без надежных сухопутных войск. Куда же это может привести? Похоже, Соединенные Штаты и Израиль отбросили всякую осторожность и строят всю свою военную стратегию на надежде, что Иран просто рухнет, и несколько ракет и бомб поставят его на колени, что крайне маловероятно", — написал он.Дэвис также указал, что неясно, каким образом США смогут "отыграться", так как удары были нанесены на фоне активного переговорного процесса.В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.
https://1prime.ru/20260228/iran-867904091.html
https://1prime.ru/20260228/ukraina-867903784.html
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543265_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_769eb670e47fe8cf3627340f819226a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, израиль
"Поставят на колени". В США резко высказались об операции против Ирана
Дэвис: США и Израиль строят военную стратегию на надежде, что Иран просто рухнет