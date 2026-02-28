https://1prime.ru/20260228/iran-867905396.html
В Финляндии обратились к Украине на фоне операции США в Иране
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X подчеркнул, что Киеву нужно начать переговоры с Россией, так как военные действия США и Израиля против Ирана сократят поставки ракет для украинских систем ПВО. "Одно можно сказать наверняка: операция США и Израиля в Иране означает сокращение количества систем противовоздушной обороны для Украины. <…> Без сомнения, военная поддержка Украины не будет такой, какой была до войны в Иране", — написал он.В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.
