Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии обратились к Украине на фоне операции США в Иране - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260228/iran-867905396.html
В Финляндии обратились к Украине на фоне операции США в Иране
В Финляндии обратились к Украине на фоне операции США в Иране - 28.02.2026, ПРАЙМ
В Финляндии обратились к Украине на фоне операции США в Иране
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X подчеркнул, что Киеву нужно начать переговоры с Россией, так как военные действия США и... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T23:25+0300
2026-02-28T23:25+0300
украина
сша
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X подчеркнул, что Киеву нужно начать переговоры с Россией, так как военные действия США и Израиля против Ирана сократят поставки ракет для украинских систем ПВО. "Одно можно сказать наверняка: операция США и Израиля в Иране означает сокращение количества систем противовоздушной обороны для Украины. &lt;…&gt; Без сомнения, военная поддержка Украины не будет такой, какой была до войны в Иране", — написал он.В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.
https://1prime.ru/20260228/iran-867904091.html
украина
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, израиль
УКРАИНА, США, ИЗРАИЛЬ
23:25 28.02.2026
 
В Финляндии обратились к Украине на фоне операции США в Иране

Мема призвал Украину начать договариваться с Россией на фоне операции США в Иране

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X подчеркнул, что Киеву нужно начать переговоры с Россией, так как военные действия США и Израиля против Ирана сократят поставки ракет для украинских систем ПВО.
"Одно можно сказать наверняка: операция США и Израиля в Иране означает сокращение количества систем противовоздушной обороны для Украины. <…> Без сомнения, военная поддержка Украины не будет такой, какой была до войны в Иране", — написал он.
В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
В США нашли виновного в начале военной операции в Иране
Вчера, 22:25
 
УКРАИНАСШАИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала