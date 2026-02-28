Израиль нанес удар по Ирану

https://1prime.ru/20260228/izrail--867896970.html

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - ПРАЙМ. Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение, заявило министерство обороны Израиля. "Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз для страны", - говорится в заявлении для прессы. В ведомстве отметили, что в этой связи Израиль ожидает ответную атаку с использованием ракет и беспилотников. "В соответствии со своими полномочиями и согласно Закону о гражданской обороне, министр обороны Исраэль Кац подписал специальный приказ, согласно которому на всей территории Государства Израиль вводится особое чрезвычайное положение", - сообщило минобороны.

