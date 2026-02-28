Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль нанес удар по Ирану - 28.02.2026
Политика
https://1prime.ru/20260228/izrail--867896970.html
Израиль нанес удар по Ирану
Израиль нанес удар по Ирану - 28.02.2026, ПРАЙМ
Израиль нанес удар по Ирану
Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение, заявило министерство обороны Израиля. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T11:24+0300
2026-02-28T11:24+0300
политика
мировая экономика
израиль
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/33/762263313_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_cc3599733f5e0685288ec85db893c414.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - ПРАЙМ. Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение, заявило министерство обороны Израиля. "Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз для страны", - говорится в заявлении для прессы. В ведомстве отметили, что в этой связи Израиль ожидает ответную атаку с использованием ракет и беспилотников. "В соответствии со своими полномочиями и согласно Закону о гражданской обороне, министр обороны Исраэль Кац подписал специальный приказ, согласно которому на всей территории Государства Израиль вводится особое чрезвычайное положение", - сообщило минобороны.
израиль
иран
мировая экономика, израиль, иран
Политика, Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
11:24 28.02.2026
 
Израиль нанес удар по Ирану

Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - ПРАЙМ. Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение, заявило министерство обороны Израиля.
"Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз для страны", - говорится в заявлении для прессы.
В ведомстве отметили, что в этой связи Израиль ожидает ответную атаку с использованием ракет и беспилотников.
"В соответствии со своими полномочиями и согласно Закону о гражданской обороне, министр обороны Исраэль Кац подписал специальный приказ, согласно которому на всей территории Государства Израиль вводится особое чрезвычайное положение", - сообщило минобороны.
ПолитикаМировая экономикаИЗРАИЛЬИРАН
 
 
