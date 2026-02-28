Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: более 90 процентов иранских ракет достигли своих целей в Израиле - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260228/izrail-867903927.html
СМИ: более 90 процентов иранских ракет достигли своих целей в Израиле
СМИ: более 90 процентов иранских ракет достигли своих целей в Израиле - 28.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: более 90 процентов иранских ракет достигли своих целей в Израиле
Более 90% иранских ракет достигли своих целей в Израиле, утверждает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T22:25+0300
2026-02-28T22:25+0300
израиль
иран
сша
мид рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/33/762263313_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_cc3599733f5e0685288ec85db893c414.jpg
ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Более 90% иранских ракет достигли своих целей в Израиле, утверждает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник. "Более 90% иранских ракет достигли своих целей в Израиле", - сообщил агентству источник. Он отметил, что Иран с утра провел несколько волн атак с использованием десятков ракет, запустив их по Израилю. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
https://1prime.ru/20260228/ssha-867903014.html
израиль
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/33/762263313_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_901aae67f684aecf51072e14b53d2969.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, иран, сша, мид рф, в мире
ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, МИД РФ, В мире
22:25 28.02.2026
 
СМИ: более 90 процентов иранских ракет достигли своих целей в Израиле

Tasnim: более 90% иранских ракет достигли целей в Израиле

© flickr.com / timtom.chФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Флаг Израиля
© flickr.com / timtom.ch
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Более 90% иранских ракет достигли своих целей в Израиле, утверждает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.
"Более 90% иранских ракет достигли своих целей в Израиле", - сообщил агентству источник.
Он отметил, что Иран с утра провел несколько волн атак с использованием десятков ракет, запустив их по Израилю.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке
19:00
 
ИЗРАИЛЬИРАНСШАМИД РФВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала