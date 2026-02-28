https://1prime.ru/20260228/izrail-867903927.html
СМИ: более 90 процентов иранских ракет достигли своих целей в Израиле
ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Более 90% иранских ракет достигли своих целей в Израиле, утверждает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник. "Более 90% иранских ракет достигли своих целей в Израиле", - сообщил агентству источник. Он отметил, что Иран с утра провел несколько волн атак с использованием десятков ракет, запустив их по Израилю. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
