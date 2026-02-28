В Китае в 2025 году в среднем регистрировали 26 тысяч новых предприятий

https://1prime.ru/20260228/kitaj-867895656.html
ПЕКИН, 28 фев - ПРАЙМ. В 2025 году в Китае ежедневно в среднем регистрировалось около 26 тысяч новых предприятий, следует из данных государственного статистического бюро КНР.
"В течение года было создано в общей сложности 25,74 миллиона новых предприятий, в среднем 26 тысяч новых предприятий в день", - говорится в докладе бюро.
