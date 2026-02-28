Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае в 2025 году в среднем регистрировали 26 тысяч новых предприятий - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260228/kitaj-867895656.html
В Китае в 2025 году в среднем регистрировали 26 тысяч новых предприятий
В Китае в 2025 году в среднем регистрировали 26 тысяч новых предприятий - 28.02.2026, ПРАЙМ
В Китае в 2025 году в среднем регистрировали 26 тысяч новых предприятий
В 2025 году в Китае ежедневно в среднем регистрировалось около 26 тысяч новых предприятий, следует из данных государственного статистического бюро КНР. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T07:52+0300
2026-02-28T07:52+0300
экономика
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867895656.jpg?1772254332
ПЕКИН, 28 фев - ПРАЙМ. В 2025 году в Китае ежедневно в среднем регистрировалось около 26 тысяч новых предприятий, следует из данных государственного статистического бюро КНР. "В течение года было создано в общей сложности 25,74 миллиона новых предприятий, в среднем 26 тысяч новых предприятий в день", - говорится в докладе бюро.  
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, кнр
Экономика, КИТАЙ, КНР
07:52 28.02.2026
 
В Китае в 2025 году в среднем регистрировали 26 тысяч новых предприятий

В Китае в 2025 году ежедневно регистрировалось около 26 тысяч новых предприятий

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 28 фев - ПРАЙМ. В 2025 году в Китае ежедневно в среднем регистрировалось около 26 тысяч новых предприятий, следует из данных государственного статистического бюро КНР.
"В течение года было создано в общей сложности 25,74 миллиона новых предприятий, в среднем 26 тысяч новых предприятий в день", - говорится в докладе бюро.
 
 
ЭкономикаКИТАЙКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала