В России с 1 марта будут маркировать колбасы и субпродукты - 28.02.2026
В России с 1 марта будут маркировать колбасы и субпродукты
В России с 1 марта будут маркировать колбасы и субпродукты - 28.02.2026, ПРАЙМ
В России с 1 марта будут маркировать колбасы и субпродукты
Мясные изделия, включая колбасы и субпродукты, будут маркироваться в России с 1 марта. Соответствующее постановление приняло правительство РФ, сообщила... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T17:37+0300
2026-02-28T17:37+0300
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мясные изделия, включая колбасы и субпродукты, будут маркироваться в России с 1 марта. Соответствующее постановление приняло правительство РФ, сообщила пресс-служба кабмина. "С 1 марта 2026 года в России расширяется перечень пищевой продукции, подлежащей обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Постановление об этом подписано. Средства идентификации будут наноситься на мясную продукцию, включая колбасные изделия, субпродукты, продукцию из мяса птицы, упакованные в потребительскую упаковку. Также будут маркироваться продукты из мяса для детского питания", - говорится в сообщении. Отмечается, что это позволит сократить незаконный оборот такой продукции и даст возможность потребителям получать всю необходимую информацию о товаре и проверять легальность его нахождения в обороте. Кроме того, в эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий, проходящий в России с 1 сентября 2024 года, добавлены новые товарные группы. Так, в перечень маркируемых медизделий вошли глюкометры, тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тонометры. Этим же постановлением эксперимент продлевается еще на один год – до 28 февраля 2027 года. В пресс-службе напомнили, что участие в пилотном проекте остается добровольным. Коды маркировки предоставляются участникам рынка безвозмездно. Эксперимент позволит протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки. По его итогам будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки такой продукции.
россия, рф
РОССИЯ, РФ
17:37 28.02.2026
 
В России с 1 марта будут маркировать колбасы и субпродукты

Мясные изделия, включая колбасы, будут маркироваться в России с 1 марта

© РИА Новости . Виталий Невар
Колбаса
Колбаса. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мясные изделия, включая колбасы и субпродукты, будут маркироваться в России с 1 марта. Соответствующее постановление приняло правительство РФ, сообщила пресс-служба кабмина.
"С 1 марта 2026 года в России расширяется перечень пищевой продукции, подлежащей обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Постановление об этом подписано. Средства идентификации будут наноситься на мясную продукцию, включая колбасные изделия, субпродукты, продукцию из мяса птицы, упакованные в потребительскую упаковку. Также будут маркироваться продукты из мяса для детского питания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит сократить незаконный оборот такой продукции и даст возможность потребителям получать всю необходимую информацию о товаре и проверять легальность его нахождения в обороте.
Кроме того, в эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий, проходящий в России с 1 сентября 2024 года, добавлены новые товарные группы. Так, в перечень маркируемых медизделий вошли глюкометры, тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тонометры.
Этим же постановлением эксперимент продлевается еще на один год – до 28 февраля 2027 года.
В пресс-службе напомнили, что участие в пилотном проекте остается добровольным. Коды маркировки предоставляются участникам рынка безвозмездно.
Эксперимент позволит протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки. По его итогам будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки такой продукции.
