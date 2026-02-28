В России с 1 марта будут маркировать колбасы и субпродукты

https://1prime.ru/20260228/kolbasy--867901774.html

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мясные изделия, включая колбасы и субпродукты, будут маркироваться в России с 1 марта. Соответствующее постановление приняло правительство РФ, сообщила пресс-служба кабмина. "С 1 марта 2026 года в России расширяется перечень пищевой продукции, подлежащей обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Постановление об этом подписано. Средства идентификации будут наноситься на мясную продукцию, включая колбасные изделия, субпродукты, продукцию из мяса птицы, упакованные в потребительскую упаковку. Также будут маркироваться продукты из мяса для детского питания", - говорится в сообщении. Отмечается, что это позволит сократить незаконный оборот такой продукции и даст возможность потребителям получать всю необходимую информацию о товаре и проверять легальность его нахождения в обороте. Кроме того, в эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий, проходящий в России с 1 сентября 2024 года, добавлены новые товарные группы. Так, в перечень маркируемых медизделий вошли глюкометры, тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тонометры. Этим же постановлением эксперимент продлевается еще на один год – до 28 февраля 2027 года. В пресс-службе напомнили, что участие в пилотном проекте остается добровольным. Коды маркировки предоставляются участникам рынка безвозмездно. Эксперимент позволит протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки. По его итогам будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки такой продукции.

