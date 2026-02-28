Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потребительские кредиты в России сокращаются уже восемь месяцев подряд - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260228/kredity-867893967.html
Потребительские кредиты в России сокращаются уже восемь месяцев подряд
Потребительские кредиты в России сокращаются уже восемь месяцев подряд - 28.02.2026, ПРАЙМ
Потребительские кредиты в России сокращаются уже восемь месяцев подряд
Потребительские кредиты в России на фоне высокой ключевой ставки ЦБ сокращаются в годовом выражении уже восемь месяцев подряд, выяснило РИА Новости, изучив... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T06:06+0300
2026-02-28T06:06+0300
финансы
экономика
банки
банк россия
банк россии
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867893967.jpg?1772247983
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Потребительские кредиты в России на фоне высокой ключевой ставки ЦБ сокращаются в годовом выражении уже восемь месяцев подряд, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России. По состоянию на январь 2026 года портфель потребительских ссуд россиян сократился на 504 миллиарда рублей в годовом выражении (с учетом валютной переоценки) - до 12,8 триллиона рублей. В январе 2025 года портфель вырос на 1,4 триллиона рублей против января 2024-го и составлял 14 триллионов рублей. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор также снизил ключевую ставку, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Ранее в феврале Центральный банк снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%, дав сигнал по своим будущим действиям - будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, банк россия, банк россии, центральные банки
Финансы, Экономика, Банки, банк Россия, Банк России, центральные банки
06:06 28.02.2026
 
Потребительские кредиты в России сокращаются уже восемь месяцев подряд

ЦБ: потребительские кредиты в России сокращаются восемь месяцев подряд

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Потребительские кредиты в России на фоне высокой ключевой ставки ЦБ сокращаются в годовом выражении уже восемь месяцев подряд, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России.
По состоянию на январь 2026 года портфель потребительских ссуд россиян сократился на 504 миллиарда рублей в годовом выражении (с учетом валютной переоценки) - до 12,8 триллиона рублей.
В январе 2025 года портфель вырос на 1,4 триллиона рублей против января 2024-го и составлял 14 триллионов рублей.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор также снизил ключевую ставку, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых.
Ранее в феврале Центральный банк снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%, дав сигнал по своим будущим действиям - будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
 
ЭкономикаФинансыБанкибанк РоссияБанк Россиицентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала