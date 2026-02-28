https://1prime.ru/20260228/kredity-867893967.html

Потребительские кредиты в России сокращаются уже восемь месяцев подряд

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Потребительские кредиты в России на фоне высокой ключевой ставки ЦБ сокращаются в годовом выражении уже восемь месяцев подряд, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России. По состоянию на январь 2026 года портфель потребительских ссуд россиян сократился на 504 миллиарда рублей в годовом выражении (с учетом валютной переоценки) - до 12,8 триллиона рублей. В январе 2025 года портфель вырос на 1,4 триллиона рублей против января 2024-го и составлял 14 триллионов рублей. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор также снизил ключевую ставку, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Ранее в феврале Центральный банк снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%, дав сигнал по своим будущим действиям - будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

