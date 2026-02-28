https://1prime.ru/20260228/krupa-867894301.html

Названа самая популярная крупа у россиян по итогам 2025 года

Названа самая популярная крупа у россиян по итогам 2025 года - 28.02.2026, ПРАЙМ

Названа самая популярная крупа у россиян по итогам 2025 года

Рис стал самой популярной крупой у россиян по итогам 2025 года, на него пришлось более трети розничных продаж от всех круп в физическом выражении, сообщили РИА... | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T06:48+0300

2026-02-28T06:48+0300

2026-02-28T06:48+0300

бизнес

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867894301.jpg?1772250520

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Рис стал самой популярной крупой у россиян по итогам 2025 года, на него пришлось более трети розничных продаж от всех круп в физическом выражении, сообщили РИА Новости в аналитической компании NTech. "Самой популярной крупой в России по итогам 2025 года стал рис, на который пришлось 35% розничных продаж от всех круп в физическом и 49% в денежном выражении", - говорится в сообщении. Второе место, по данным экспертов, заняла гречка, оборот которой составил 30% в весе и 23% в деньгах. Третьим по популярности в этой категории стало пшено, доля его продаж составила 8% в килограммах и 5% в стоимости. В пятерку самых востребованных также вошли горох и перловка – по 5% в натуральном выражении и 3% и 2% - в денежном соответственно. Среди альтернативных или нетрадиционных круп самым популярным стал булгур - 2% продаж в натуральном и 3% в денежном выражении, подытожили аналитики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество