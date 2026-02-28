https://1prime.ru/20260228/krupa-867894301.html
Названа самая популярная крупа у россиян по итогам 2025 года
Названа самая популярная крупа у россиян по итогам 2025 года - 28.02.2026, ПРАЙМ
Названа самая популярная крупа у россиян по итогам 2025 года
Рис стал самой популярной крупой у россиян по итогам 2025 года, на него пришлось более трети розничных продаж от всех круп в физическом выражении, сообщили РИА... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T06:48+0300
2026-02-28T06:48+0300
2026-02-28T06:48+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867894301.jpg?1772250520
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Рис стал самой популярной крупой у россиян по итогам 2025 года, на него пришлось более трети розничных продаж от всех круп в физическом выражении, сообщили РИА Новости в аналитической компании NTech.
"Самой популярной крупой в России по итогам 2025 года стал рис, на который пришлось 35% розничных продаж от всех круп в физическом и 49% в денежном выражении", - говорится в сообщении.
Второе место, по данным экспертов, заняла гречка, оборот которой составил 30% в весе и 23% в деньгах. Третьим по популярности в этой категории стало пшено, доля его продаж составила 8% в килограммах и 5% в стоимости.
В пятерку самых востребованных также вошли горох и перловка – по 5% в натуральном выражении и 3% и 2% - в денежном соответственно.
Среди альтернативных или нетрадиционных круп самым популярным стал булгур - 2% продаж в натуральном и 3% в денежном выражении, подытожили аналитики.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество
Названа самая популярная крупа у россиян по итогам 2025 года
NTech: рис стал самой популярной крупой у россиян по итогам 2025 года
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Рис стал самой популярной крупой у россиян по итогам 2025 года, на него пришлось более трети розничных продаж от всех круп в физическом выражении, сообщили РИА Новости в аналитической компании NTech.
"Самой популярной крупой в России по итогам 2025 года стал рис, на который пришлось 35% розничных продаж от всех круп в физическом и 49% в денежном выражении", - говорится в сообщении.
Второе место, по данным экспертов, заняла гречка, оборот которой составил 30% в весе и 23% в деньгах. Третьим по популярности в этой категории стало пшено, доля его продаж составила 8% в килограммах и 5% в стоимости.
В пятерку самых востребованных также вошли горох и перловка – по 5% в натуральном выражении и 3% и 2% - в денежном соответственно.
Среди альтернативных или нетрадиционных круп самым популярным стал булгур - 2% продаж в натуральном и 3% в денежном выражении, подытожили аналитики.