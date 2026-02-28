https://1prime.ru/20260228/mask-867891480.html

Маск назвал немыслимым злом штрафы за изнасилования вместо тюремного срока

2026-02-28T02:26+0300

испания

европа

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск назвал немыслимым злом ситуацию со штрафами вместо тюремных сроков мигрантам за изнасилования несовершеннолетних в Европе. Маск прокомментировал репост в соцсети Х, в котором сообщается о назначении сенегальскому мигранту штрафа - а не тюремного срока - за изнасилование 14-летней девочки в Испании. К репосту прикреплен пост другого пользователя, негодующего из-за ситуации со штрафами мигрантам вместо реального наказания. "Вот что в действительности происходит в Европе. Немыслимое зло", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Ранее Маск раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за плана по легализации мигрантов, назвав его "предателем Испании". В конце января правительство Испании сообщило, что одобрило инициативу по легализации мигрантов, находящихся на территории страны: это решение может затронуть около 500 тысяч человек.

2026

