Маск назвал немыслимым злом штрафы за изнасилования вместо тюремного срока - 28.02.2026
Маск назвал немыслимым злом штрафы за изнасилования вместо тюремного срока
2026-02-28T02:26+0300
2026-02-28T02:31+0300
общество
экономика
испания
европа
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск назвал немыслимым злом ситуацию со штрафами вместо тюремных сроков мигрантам за изнасилования несовершеннолетних в Европе. Маск прокомментировал репост в соцсети Х, в котором сообщается о назначении сенегальскому мигранту штрафа - а не тюремного срока - за изнасилование 14-летней девочки в Испании. К репосту прикреплен пост другого пользователя, негодующего из-за ситуации со штрафами мигрантам вместо реального наказания. "Вот что в действительности происходит в Европе. Немыслимое зло", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Ранее Маск раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за плана по легализации мигрантов, назвав его "предателем Испании". В конце января правительство Испании сообщило, что одобрило инициативу по легализации мигрантов, находящихся на территории страны: это решение может затронуть около 500 тысяч человек.
испания
европа
общество , испания, европа
Общество , Экономика, ИСПАНИЯ, ЕВРОПА
02:26 28.02.2026 (обновлено: 02:31 28.02.2026)
 
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск назвал немыслимым злом ситуацию со штрафами вместо тюремных сроков мигрантам за изнасилования несовершеннолетних в Европе.
Маск прокомментировал репост в соцсети Х, в котором сообщается о назначении сенегальскому мигранту штрафа - а не тюремного срока - за изнасилование 14-летней девочки в Испании. К репосту прикреплен пост другого пользователя, негодующего из-за ситуации со штрафами мигрантам вместо реального наказания.
"Вот что в действительности происходит в Европе. Немыслимое зло", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Ранее Маск раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за плана по легализации мигрантов, назвав его "предателем Испании". В конце января правительство Испании сообщило, что одобрило инициативу по легализации мигрантов, находящихся на территории страны: это решение может затронуть около 500 тысяч человек.
 
Заголовок открываемого материала