В Германии рассказали, что произошло с Мерцем в Китае - 28.02.2026
В Германии рассказали, что произошло с Мерцем в Китае
В Германии рассказали, что произошло с Мерцем в Китае - 28.02.2026, ПРАЙМ
В Германии рассказали, что произошло с Мерцем в Китае
Канцлер Германии Фридрих Мерц заметно смягчил свою риторику во время официального визита в Китай, сообщает журнал Spiegel. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T07:36+0300
2026-02-28T07:36+0300
в мире
китай
германия
украина
фридрих мерц
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329250_0:14:2048:1166_1920x0_80_0_0_ed147109ec2b42ee43ffff37408eb24b.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заметно смягчил свою риторику во время официального визита в Китай, сообщает журнал Spiegel. "То, что можно было услышать, звучало робко", — отмечается в статье. Издание указывает, что за несколько недель до поездки Мерц сделал ряд жестких заявлений в адрес Пекина, однако при встрече с лидером Китая Си Цзиньпином он акцентировал внимание на необходимости сотрудничества и поддержания сотрудничества. Кроме того, глава немецкого парламента не обошел своим вниманием ситуацию на Украине, поддержав позицию принимающей стороны о важности мирных переговоров, несмотря на ранее неоднократно высказанную противоположную позицию.Мерц прибыл в Китай 25 февраля с официальным визитом, сопровождаемый внушительной делегацией из бизнес-кругов. Россия неоднократно выражала готовность к мирному разрешению конфликта на Украине, однако, желание Киева идти на переговоры вызывает сомнения. В Кремле подчеркивали, что украинским властям настала пора начать диалог, и российские военные действия являются методом давления для достижения мирного решения.
китай
германия
украина
в мире, китай, германия, украина, фридрих мерц, си цзиньпин
В мире, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Си Цзиньпин
07:36 28.02.2026
 
В Германии рассказали, что произошло с Мерцем в Китае

Spiegel: Мерц в ходе поездки в Китай резко смягчил радикальную риторику

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заметно смягчил свою риторику во время официального визита в Китай, сообщает журнал Spiegel.
"То, что можно было услышать, звучало робко", — отмечается в статье.
Издание указывает, что за несколько недель до поездки Мерц сделал ряд жестких заявлений в адрес Пекина, однако при встрече с лидером Китая Си Цзиньпином он акцентировал внимание на необходимости сотрудничества и поддержания сотрудничества.
Кроме того, глава немецкого парламента не обошел своим вниманием ситуацию на Украине, поддержав позицию принимающей стороны о важности мирных переговоров, несмотря на ранее неоднократно высказанную противоположную позицию.
Мерц прибыл в Китай 25 февраля с официальным визитом, сопровождаемый внушительной делегацией из бизнес-кругов.
Россия неоднократно выражала готовность к мирному разрешению конфликта на Украине, однако, желание Киева идти на переговоры вызывает сомнения. В Кремле подчеркивали, что украинским властям настала пора начать диалог, и российские военные действия являются методом давления для достижения мирного решения.
В миреКИТАЙГЕРМАНИЯУКРАИНАФридрих МерцСи Цзиньпин
 
 
Заголовок открываемого материала