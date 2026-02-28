https://1prime.ru/20260228/merts-867895406.html

В Германии рассказали, что произошло с Мерцем в Китае

Канцлер Германии Фридрих Мерц заметно смягчил свою риторику во время официального визита в Китай, сообщает журнал Spiegel. | 28.02.2026

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заметно смягчил свою риторику во время официального визита в Китай, сообщает журнал Spiegel. "То, что можно было услышать, звучало робко", — отмечается в статье. Издание указывает, что за несколько недель до поездки Мерц сделал ряд жестких заявлений в адрес Пекина, однако при встрече с лидером Китая Си Цзиньпином он акцентировал внимание на необходимости сотрудничества и поддержания сотрудничества. Кроме того, глава немецкого парламента не обошел своим вниманием ситуацию на Украине, поддержав позицию принимающей стороны о важности мирных переговоров, несмотря на ранее неоднократно высказанную противоположную позицию.Мерц прибыл в Китай 25 февраля с официальным визитом, сопровождаемый внушительной делегацией из бизнес-кругов. Россия неоднократно выражала готовность к мирному разрешению конфликта на Украине, однако, желание Киева идти на переговоры вызывает сомнения. В Кремле подчеркивали, что украинским властям настала пора начать диалог, и российские военные действия являются методом давления для достижения мирного решения.

