Слова Мерца о России вызвали внезапную реакцию в Германии

Читатели Die Welt активно обсуждают слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что переговоры с Россией сейчас бессмысленны. | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T16:49+0300

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что переговоры с Россией сейчас бессмысленны."Мерц буквально спонсор и пресс-секретарь Зеленского в одном лице, делающий это в ущерб своему же народу", — пожаловался Frank H."Договариваться о мире никогда не бесполезно, Мерц. Какой же он ужасный выбор для поста канцлера", — отметил Langzeitstudent."Не нравится мне канцлер, не осознающий, что происходит. Заставь уже комика сдаться, это, возможно, единственный способ покончить с этим бардаком", — призвал Ingo B."Мерц ведет себя неразумно. Будучи канцлером, он должен хвататься за любую возможность ради достижения мира", — подчеркнул Ulrich H.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что Евросоюз не имеет никаких оснований претендовать на место за столом переговоров по Украине. Она напомнила о том, что Украине Европой предоставляются кредиты, например, 30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении выделить кредит Украине в объеме два миллиарда евро на производство дронов за счет "доходов от замороженных, как она сказала, на самом деле украденных российских активов".

