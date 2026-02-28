Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова Мерца о России вызвали внезапную реакцию в Германии - 28.02.2026, ПРАЙМ
Слова Мерца о России вызвали внезапную реакцию в Германии
Слова Мерца о России вызвали внезапную реакцию в Германии - 28.02.2026, ПРАЙМ
Слова Мерца о России вызвали внезапную реакцию в Германии
Читатели Die Welt активно обсуждают слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что переговоры с Россией сейчас бессмысленны. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T16:49+0300
2026-02-28T16:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329271_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_75d28ad60f3b196a27f043a7b2d2bccb.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что переговоры с Россией сейчас бессмысленны."Мерц буквально спонсор и пресс-секретарь Зеленского в одном лице, делающий это в ущерб своему же народу", — пожаловался Frank H."Договариваться о мире никогда не бесполезно, Мерц. Какой же он ужасный выбор для поста канцлера", — отметил Langzeitstudent."Не нравится мне канцлер, не осознающий, что происходит. Заставь уже комика сдаться, это, возможно, единственный способ покончить с этим бардаком", — призвал Ingo B."Мерц ведет себя неразумно. Будучи канцлером, он должен хвататься за любую возможность ради достижения мира", — подчеркнул Ulrich H.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что Евросоюз не имеет никаких оснований претендовать на место за столом переговоров по Украине. Она напомнила о том, что Украине Европой предоставляются кредиты, например, 30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении выделить кредит Украине в объеме два миллиарда евро на производство дронов за счет "доходов от замороженных, как она сказала, на самом деле украденных российских активов".
16:49 28.02.2026
 

Слова Мерца о России вызвали внезапную реакцию в Германии

© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTESКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что переговоры с Россией сейчас бессмысленны.
"Мерц буквально спонсор и пресс-секретарь Зеленского в одном лице, делающий это в ущерб своему же народу", — пожаловался Frank H.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
СМИ узнали о серьезном ударе Запада по Украине
05:14
"Договариваться о мире никогда не бесполезно, Мерц. Какой же он ужасный выбор для поста канцлера", — отметил Langzeitstudent.
"Не нравится мне канцлер, не осознающий, что происходит. Заставь уже комика сдаться, это, возможно, единственный способ покончить с этим бардаком", — призвал Ingo B.
"Мерц ведет себя неразумно. Будучи канцлером, он должен хвататься за любую возможность ради достижения мира", — подчеркнул Ulrich H.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что Евросоюз не имеет никаких оснований претендовать на место за столом переговоров по Украине. Она напомнила о том, что Украине Европой предоставляются кредиты, например, 30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении выделить кредит Украине в объеме два миллиарда евро на производство дронов за счет "доходов от замороженных, как она сказала, на самом деле украденных российских активов".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Трамп заявил, что хочет скорейшего урегулирования конфликта на Украине
Вчера, 21:30
 
Мировая экономикаУКРАИНАГЕРМАНИЯЕВРОПАМария ЗахароваФридрих МерцDie WeltМИД РФЕСУрсула фон дер Ляйен
 
 
