https://1prime.ru/20260228/metally--867899096.html

Эксперт рассказал о возможном росте цен на цветные и драгоценные металлы

Эксперт рассказал о возможном росте цен на цветные и драгоценные металлы - 28.02.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о возможном росте цен на цветные и драгоценные металлы

Цветные и драгоценные металлы подорожают вслед за нефтью на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако рост цен на цветные металлы будет небольшим - на | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T15:35+0300

2026-02-28T15:35+0300

2026-02-28T15:35+0300

рынок

иран

ближний восток

сша

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Цветные и драгоценные металлы подорожают вслед за нефтью на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако рост цен на цветные металлы будет небольшим - на 5-6%, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Можно ждать скачка цен на цветные и драгоценные металлы, но он будет обусловлен скорее их взаимосвязью как сырьевых товаров с нефтью… Сейчас экспорт прекратится, и цены на нефть пойдут вверх и будет нехватка. И соответственно, вслед за нефтью будут дорожать остальные сырьевые товары", - рассказал он. Как отмечает эксперт, Иран является довольно крупным экспортером нефти. При этом крупным поставщиком на рынке именно цветных металлов его назвать нельзя. По оценке аналитика, экспорт иранского алюминия в другие страны в 2025 году составил около 200 тысяч тонн, у меди - также примерно 200 тысяч тонн. Основные поставки идут в Китай и Ближний Восток. "Поэтому если подъем цен на цветные металлы и будет, то я думаю, небольшой - на 5-6%", - добавил Хазанов. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

https://1prime.ru/20260228/dollar-867898664.html

иран

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, иран, ближний восток, сша, мид рф