Эксперт рассказал о возможном росте цен на цветные и драгоценные металлы - 28.02.2026
Эксперт рассказал о возможном росте цен на цветные и драгоценные металлы
Эксперт рассказал о возможном росте цен на цветные и драгоценные металлы - 28.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о возможном росте цен на цветные и драгоценные металлы
Цветные и драгоценные металлы подорожают вслед за нефтью на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако рост цен на цветные металлы будет небольшим - на | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T15:35+0300
2026-02-28T15:35+0300
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Цветные и драгоценные металлы подорожают вслед за нефтью на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако рост цен на цветные металлы будет небольшим - на 5-6%, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Можно ждать скачка цен на цветные и драгоценные металлы, но он будет обусловлен скорее их взаимосвязью как сырьевых товаров с нефтью… Сейчас экспорт прекратится, и цены на нефть пойдут вверх и будет нехватка. И соответственно, вслед за нефтью будут дорожать остальные сырьевые товары", - рассказал он. Как отмечает эксперт, Иран является довольно крупным экспортером нефти. При этом крупным поставщиком на рынке именно цветных металлов его назвать нельзя. По оценке аналитика, экспорт иранского алюминия в другие страны в 2025 году составил около 200 тысяч тонн, у меди - также примерно 200 тысяч тонн. Основные поставки идут в Китай и Ближний Восток. "Поэтому если подъем цен на цветные металлы и будет, то я думаю, небольшой - на 5-6%", - добавил Хазанов. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Цветные и драгоценные металлы подорожают вслед за нефтью на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако рост цен на цветные металлы будет небольшим - на 5-6%, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Можно ждать скачка цен на цветные и драгоценные металлы, но он будет обусловлен скорее их взаимосвязью как сырьевых товаров с нефтью… Сейчас экспорт прекратится, и цены на нефть пойдут вверх и будет нехватка. И соответственно, вслед за нефтью будут дорожать остальные сырьевые товары", - рассказал он.
Как отмечает эксперт, Иран является довольно крупным экспортером нефти. При этом крупным поставщиком на рынке именно цветных металлов его назвать нельзя. По оценке аналитика, экспорт иранского алюминия в другие страны в 2025 году составил около 200 тысяч тонн, у меди - также примерно 200 тысяч тонн. Основные поставки идут в Китай и Ближний Восток.
"Поэтому если подъем цен на цветные металлы и будет, то я думаю, небольшой - на 5-6%", - добавил Хазанов.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Заголовок открываемого материала