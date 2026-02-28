Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России некоторые МФО начнут подтверждать личность по биометрии - 28.02.2026
В России некоторые МФО начнут подтверждать личность по биометрии
В России некоторые МФО начнут подтверждать личность по биометрии - 28.02.2026, ПРАЙМ
В России некоторые МФО начнут подтверждать личность по биометрии
С 1 марта в России некоторые микрофинансовые организации (МФО) начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов в онлайне, рассказали РИА... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T02:38+0300
2026-02-28T02:38+0300
технологии
россия
цбт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867891568.jpg?1772235486
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. С 1 марта в России некоторые микрофинансовые организации (МФО) начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов в онлайне, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ). "С марта некоторые МФО начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов в онлайне. Норма закона касается отдельных крупных организаций, имеющих статус микрофинансовой компании", - сообщили там. В компании уточнили, что биометрия – наряду с подтверждением личности через "Госуслуги" – станет дополнительным инструментом защиты россиян от финансовых махинаций. Применение биометрических технологий полностью исключит возможность оформления микрозайма без ведома человека. При этом большая часть онлайн-МФО - более 240 организаций - продолжит обслуживать клиентов в прежнем формате до конца адаптационного периода, то есть до 1 марта 2027 года. За это время отрасли предстоит подготовиться к внедрению сервиса подтверждения личности по биометрии, пояснили в ЦБТ. На сегодняшний день подтвердить личность при оформлении микрозайма без очной регистрации данных могут порядка 50 миллионов россиян. Для этого им достаточно сделать селфи и записать голос в приложении "Госуслуги биометрия". Вся процедура занимает 2-3 минуты. После подтверждения поступивших в систему образцов пользователь сможет приступить к оформлению микрозайма на сайте МФО.
2026
Новости
технологии, россия, цбт
Технологии, РОССИЯ, ЦБТ
02:38 28.02.2026
 
В России некоторые МФО начнут подтверждать личность по биометрии

ЦБТ: МФО начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов в онлайне

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. С 1 марта в России некоторые микрофинансовые организации (МФО) начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов в онлайне, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).
"С марта некоторые МФО начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов в онлайне. Норма закона касается отдельных крупных организаций, имеющих статус микрофинансовой компании", - сообщили там.
В компании уточнили, что биометрия – наряду с подтверждением личности через "Госуслуги" – станет дополнительным инструментом защиты россиян от финансовых махинаций. Применение биометрических технологий полностью исключит возможность оформления микрозайма без ведома человека.
При этом большая часть онлайн-МФО - более 240 организаций - продолжит обслуживать клиентов в прежнем формате до конца адаптационного периода, то есть до 1 марта 2027 года. За это время отрасли предстоит подготовиться к внедрению сервиса подтверждения личности по биометрии, пояснили в ЦБТ.
На сегодняшний день подтвердить личность при оформлении микрозайма без очной регистрации данных могут порядка 50 миллионов россиян. Для этого им достаточно сделать селфи и записать голос в приложении "Госуслуги биометрия". Вся процедура занимает 2-3 минуты. После подтверждения поступивших в систему образцов пользователь сможет приступить к оформлению микрозайма на сайте МФО.
 
Заголовок открываемого материала