Туристы смогут догонять уехавшие без них поезда и продолжить путешествие

Туристы смогут догонять уехавшие без них поезда и продолжить путешествие - 28.02.2026, ПРАЙМ

Туристы смогут догонять уехавшие без них поезда и продолжить путешествие

Пассажир, опоздавший на туристический поезд, может догнать его в пути и продолжить путешествие по своему билету в этом же составе, говорится в соответствующих... | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T04:08+0300

2026-02-28T04:08+0300

2026-02-28T04:22+0300

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Пассажир, опоздавший на туристический поезд, может догнать его в пути и продолжить путешествие по своему билету в этом же составе, говорится в соответствующих правилах, которые изучило РИА Новости, и комментарии Минтранса России. Правила железнодорожных перевозок в турпоездах впервые появились в России. Они вступают в силу с 1 марта 2026 года. До этого своих отдельных правил у таких составов не было. Теперь там прописано все, что касается покупки и возврата билетов, посадки в поезд, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ, и другие моменты. "В случае если пассажир отстал от поезда или опоздал к отправлению поезда, а впоследствии самостоятельно добрался до следующей остановки по маршруту следования поезда, такой пассажир допускается в поезд для продолжения перевозки", - написано в правилах. При этом стоимость билета за то расстояние, которое поезд проехал без этого пассажира, не возвращается. Также деньги не вернут, если пассажир сам решил выйти на какой-то остановке и не ехать дальше в этом составе. Поехать по этому же билету дальше по маршруту нельзя в следующем таком же турпоезде. "При прекращении пассажира поездки в поезде возобновление поездки в поезде, следующем по аналогичному туристскому маршруту, не производится", - указано в документе. Правила перевозок в турпоездах утверждены приказом Минтранса РФ. "Если вы вышли на станции в рамках экскурсионной программы и отстали от группы или решили остаться подольше, продолжить поездку с той же станции на другом поезде невозможно. При этом если вы самостоятельно "догнали" тот же поезд - вы можете продолжить поездку в нём", - пояснили РИА Новости в Минтрансе России. Однако, если пассажир покинул поезд из-за того, что потребовалась медпомощь, ему вернут стоимость билета за оставшуюся поездку за исключением ряда сборов.

