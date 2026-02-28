Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туристы смогут догонять уехавшие без них поезда и продолжить путешествие - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260228/mintrans-867892337.html
Туристы смогут догонять уехавшие без них поезда и продолжить путешествие
Туристы смогут догонять уехавшие без них поезда и продолжить путешествие - 28.02.2026, ПРАЙМ
Туристы смогут догонять уехавшие без них поезда и продолжить путешествие
Пассажир, опоздавший на туристический поезд, может догнать его в пути и продолжить путешествие по своему билету в этом же составе, говорится в соответствующих... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T04:08+0300
2026-02-28T04:22+0300
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867892337.jpg?1772241774
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Пассажир, опоздавший на туристический поезд, может догнать его в пути и продолжить путешествие по своему билету в этом же составе, говорится в соответствующих правилах, которые изучило РИА Новости, и комментарии Минтранса России. Правила железнодорожных перевозок в турпоездах впервые появились в России. Они вступают в силу с 1 марта 2026 года. До этого своих отдельных правил у таких составов не было. Теперь там прописано все, что касается покупки и возврата билетов, посадки в поезд, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ, и другие моменты. "В случае если пассажир отстал от поезда или опоздал к отправлению поезда, а впоследствии самостоятельно добрался до следующей остановки по маршруту следования поезда, такой пассажир допускается в поезд для продолжения перевозки", - написано в правилах. При этом стоимость билета за то расстояние, которое поезд проехал без этого пассажира, не возвращается. Также деньги не вернут, если пассажир сам решил выйти на какой-то остановке и не ехать дальше в этом составе. Поехать по этому же билету дальше по маршруту нельзя в следующем таком же турпоезде. "При прекращении пассажира поездки в поезде возобновление поездки в поезде, следующем по аналогичному туристскому маршруту, не производится", - указано в документе. Правила перевозок в турпоездах утверждены приказом Минтранса РФ. "Если вы вышли на станции в рамках экскурсионной программы и отстали от группы или решили остаться подольше, продолжить поездку с той же станции на другом поезде невозможно. При этом если вы самостоятельно "догнали" тот же поезд - вы можете продолжить поездку в нём", - пояснили РИА Новости в Минтрансе России. Однако, если пассажир покинул поезд из-за того, что потребовалась медпомощь, ему вернут стоимость билета за оставшуюся поездку за исключением ряда сборов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ
04:08 28.02.2026 (обновлено: 04:22 28.02.2026)
 
Туристы смогут догонять уехавшие без них поезда и продолжить путешествие

Минтранс: опоздавший на турпоезд пассажир может догнать его и продолжить путешествие

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Пассажир, опоздавший на туристический поезд, может догнать его в пути и продолжить путешествие по своему билету в этом же составе, говорится в соответствующих правилах, которые изучило РИА Новости, и комментарии Минтранса России.
Правила железнодорожных перевозок в турпоездах впервые появились в России. Они вступают в силу с 1 марта 2026 года. До этого своих отдельных правил у таких составов не было. Теперь там прописано все, что касается покупки и возврата билетов, посадки в поезд, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ, и другие моменты.
"В случае если пассажир отстал от поезда или опоздал к отправлению поезда, а впоследствии самостоятельно добрался до следующей остановки по маршруту следования поезда, такой пассажир допускается в поезд для продолжения перевозки", - написано в правилах.
При этом стоимость билета за то расстояние, которое поезд проехал без этого пассажира, не возвращается.
Также деньги не вернут, если пассажир сам решил выйти на какой-то остановке и не ехать дальше в этом составе. Поехать по этому же билету дальше по маршруту нельзя в следующем таком же турпоезде.
"При прекращении пассажира поездки в поезде возобновление поездки в поезде, следующем по аналогичному туристскому маршруту, не производится", - указано в документе.
Правила перевозок в турпоездах утверждены приказом Минтранса РФ.
"Если вы вышли на станции в рамках экскурсионной программы и отстали от группы или решили остаться подольше, продолжить поездку с той же станции на другом поезде невозможно. При этом если вы самостоятельно "догнали" тот же поезд - вы можете продолжить поездку в нём", - пояснили РИА Новости в Минтрансе России.
Однако, если пассажир покинул поезд из-за того, что потребовалась медпомощь, ему вернут стоимость билета за оставшуюся поездку за исключением ряда сборов.
 
БизнесРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала