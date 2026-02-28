https://1prime.ru/20260228/moshenniki-867840150.html

“Опасные деньги”. Мошенники начали мстить тем, кого не удалось обмануть

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали мстить гражданам, не попавшимся на их ухищрения. Как это может выглядеть и есть ли способы бороться с такой местью, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.“Например, таким гражданам делают мелкие банковские переводы по СБП с комментариями "за наркотики" или "за продажу карты", что, естественно, грозит получателям серьезными проблемами. И блокировка банковского счета - самая безобидная”, - рассказал юрист.Если вы стали жертвой подобных действий и получили деньги на карту, ни в коем случае не тратьте их и не отправляйте обратно самостоятельно. Свяжитесь с банком, сообщите о факте такого перевода – это позволить защититься от обвинений в участии в преступной деятельности, советует он.Кроме того, о факте попытки мошенников похитить ваши деньги или опорочить вашу репутацию стоит проинформировать органы полиции, подав соответствующее заявление.Зачастую у граждан включено информирование от банка о списаниях, но не о поступлении денег на их счет. Поэтому следует регулярно проверять выписку по счету и выявлять поступления от неизвестных лиц, советует Александр Хаминский.“Должная осмотрительность и внимательное отношение к своему банковскому счету, по сути, единственный надежный способ уберечься от мести мошенников", - заключил он.

