"Опасные деньги". Мошенники начали мстить тем, кого не удалось обмануть - 28.02.2026
Мошенничество
“Опасные деньги”. Мошенники начали мстить тем, кого не удалось обмануть
“Опасные деньги”. Мошенники начали мстить тем, кого не удалось обмануть - 28.02.2026, ПРАЙМ
“Опасные деньги”. Мошенники начали мстить тем, кого не удалось обмануть
Мошенники начали мстить гражданам, не попавшимся на их ухищрения. Как это может выглядеть и есть ли способы бороться с такой местью, рассказал агентству “Прайм” | 28.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали мстить гражданам, не попавшимся на их ухищрения. Как это может выглядеть и есть ли способы бороться с такой местью, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.“Например, таким гражданам делают мелкие банковские переводы по СБП с комментариями "за наркотики" или "за продажу карты", что, естественно, грозит получателям серьезными проблемами. И блокировка банковского счета - самая безобидная”, - рассказал юрист.Если вы стали жертвой подобных действий и получили деньги на карту, ни в коем случае не тратьте их и не отправляйте обратно самостоятельно. Свяжитесь с банком, сообщите о факте такого перевода – это позволить защититься от обвинений в участии в преступной деятельности, советует он.Кроме того, о факте попытки мошенников похитить ваши деньги или опорочить вашу репутацию стоит проинформировать органы полиции, подав соответствующее заявление.Зачастую у граждан включено информирование от банка о списаниях, но не о поступлении денег на их счет. Поэтому следует регулярно проверять выписку по счету и выявлять поступления от неизвестных лиц, советует Александр Хаминский.“Должная осмотрительность и внимательное отношение к своему банковскому счету, по сути, единственный надежный способ уберечься от мести мошенников", - заключил он.
03:03 28.02.2026
 
"Опасные деньги". Мошенники начали мстить тем, кого не удалось обмануть

Юрист Хаминский: о подозрительных поступлениях нужно информировать банк и МВД

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали мстить гражданам, не попавшимся на их ухищрения. Как это может выглядеть и есть ли способы бороться с такой местью, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
“Например, таким гражданам делают мелкие банковские переводы по СБП с комментариями "за наркотики" или "за продажу карты", что, естественно, грозит получателям серьезными проблемами. И блокировка банковского счета - самая безобидная”, - рассказал юрист.
Если вы стали жертвой подобных действий и получили деньги на карту, ни в коем случае не тратьте их и не отправляйте обратно самостоятельно. Свяжитесь с банком, сообщите о факте такого перевода – это позволить защититься от обвинений в участии в преступной деятельности, советует он.
Кроме того, о факте попытки мошенников похитить ваши деньги или опорочить вашу репутацию стоит проинформировать органы полиции, подав соответствующее заявление.
Почтовые ящики - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Мошенники начали просить жертв оставлять деньги в почтовых ящиках
15 февраля, 10:55
Зачастую у граждан включено информирование от банка о списаниях, но не о поступлении денег на их счет. Поэтому следует регулярно проверять выписку по счету и выявлять поступления от неизвестных лиц, советует Александр Хаминский.
“Должная осмотрительность и внимательное отношение к своему банковскому счету, по сути, единственный надежный способ уберечься от мести мошенников", - заключил он.
 
