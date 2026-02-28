https://1prime.ru/20260228/moshenniki-867840150.html
“Опасные деньги”. Мошенники начали мстить тем, кого не удалось обмануть
“Опасные деньги”. Мошенники начали мстить тем, кого не удалось обмануть - 28.02.2026, ПРАЙМ
“Опасные деньги”. Мошенники начали мстить тем, кого не удалось обмануть
Мошенники начали мстить гражданам, не попавшимся на их ухищрения. Как это может выглядеть и есть ли способы бороться с такой местью, рассказал агентству “Прайм” | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T03:03+0300
2026-02-28T03:03+0300
2026-02-28T03:03+0300
мошенничество
общество
банки
финансы
мошеннические схемы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559060_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5493dbcf1a66305dc84af6e2f3b3ccea.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали мстить гражданам, не попавшимся на их ухищрения. Как это может выглядеть и есть ли способы бороться с такой местью, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.“Например, таким гражданам делают мелкие банковские переводы по СБП с комментариями "за наркотики" или "за продажу карты", что, естественно, грозит получателям серьезными проблемами. И блокировка банковского счета - самая безобидная”, - рассказал юрист.Если вы стали жертвой подобных действий и получили деньги на карту, ни в коем случае не тратьте их и не отправляйте обратно самостоятельно. Свяжитесь с банком, сообщите о факте такого перевода – это позволить защититься от обвинений в участии в преступной деятельности, советует он.Кроме того, о факте попытки мошенников похитить ваши деньги или опорочить вашу репутацию стоит проинформировать органы полиции, подав соответствующее заявление.Зачастую у граждан включено информирование от банка о списаниях, но не о поступлении денег на их счет. Поэтому следует регулярно проверять выписку по счету и выявлять поступления от неизвестных лиц, советует Александр Хаминский.“Должная осмотрительность и внимательное отношение к своему банковскому счету, по сути, единственный надежный способ уберечься от мести мошенников", - заключил он.
https://1prime.ru/20260215/moshenniki-867493744.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559060_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_b9d8c481307780eeedc09b56e3f4ac82.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , банки, финансы, мошеннические схемы
Мошенничество, Общество , Банки, Финансы, мошеннические схемы
“Опасные деньги”. Мошенники начали мстить тем, кого не удалось обмануть
Юрист Хаминский: о подозрительных поступлениях нужно информировать банк и МВД
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали мстить гражданам, не попавшимся на их ухищрения. Как это может выглядеть и есть ли способы бороться с такой местью, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
“Например, таким гражданам делают мелкие банковские переводы по СБП с комментариями "за наркотики" или "за продажу карты", что, естественно, грозит получателям серьезными проблемами. И блокировка банковского счета - самая безобидная”, - рассказал юрист.
Если вы стали жертвой подобных действий и получили деньги на карту, ни в коем случае не тратьте их и не отправляйте обратно самостоятельно. Свяжитесь с банком, сообщите о факте такого перевода – это позволить защититься от обвинений в участии в преступной деятельности, советует он.
Кроме того, о факте попытки мошенников похитить ваши деньги или опорочить вашу репутацию стоит проинформировать органы полиции, подав соответствующее заявление.
Мошенники начали просить жертв оставлять деньги в почтовых ящиках
Зачастую у граждан включено информирование от банка о списаниях, но не о поступлении денег на их счет. Поэтому следует регулярно проверять выписку по счету и выявлять поступления от неизвестных лиц, советует Александр Хаминский.
“Должная осмотрительность и внимательное отношение к своему банковскому счету, по сути, единственный надежный способ уберечься от мести мошенников", - заключил он.