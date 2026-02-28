В доме на юго-западе Москвы, предположительно, произошел взрыв

https://1prime.ru/20260228/moskva-867890244.html
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Взрыв, предположительно, произошел в доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Кадырова, предположительно, произошел взрыв", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе "Мосгаза" сообщили РИА Новости, что дом не газифицирован.
