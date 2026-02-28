https://1prime.ru/20260228/moskva-867890244.html

В доме на юго-западе Москвы, предположительно, произошел взрыв

В доме на юго-западе Москвы, предположительно, произошел взрыв - 28.02.2026, ПРАЙМ

В доме на юго-западе Москвы, предположительно, произошел взрыв

Взрыв, предположительно, произошел в доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T00:01+0300

2026-02-28T00:01+0300

2026-02-28T00:01+0300

энергетика

газ

недвижимость

москва

мосгаз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867890244.jpg?1772226079

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Взрыв, предположительно, произошел в доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Кадырова, предположительно, произошел взрыв", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе "Мосгаза" сообщили РИА Новости, что дом не газифицирован.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, недвижимость, москва, мосгаз