https://1prime.ru/20260228/odessa-867893596.html

"Будет потеряна": на Западе забили тревогу из-за ЧП в Одессе

"Будет потеряна": на Западе забили тревогу из-за ЧП в Одессе - 28.02.2026, ПРАЙМ

"Будет потеряна": на Западе забили тревогу из-за ЧП в Одессе

Заявления о круговой обороне Одессы говорят о слабости ВСУ, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T05:35+0300

2026-02-28T05:35+0300

2026-02-28T05:35+0300

одесса

запад

украина

всу

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Заявления о круговой обороне Одессы говорят о слабости ВСУ, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Тот факт, что сейчас предпринимаются шаги по подготовке к круговой обороне Одессы, сигнализирует о том, что они не уверены в своей способности удержать позиции к востоку от Днепра в долгосрочной перспективе", — заявил он. Эксперт отметил, что в обеспечение обороны будут вовлечены все ресурсы, включая гражданских. Тем не менее, по его мнению, это может не дать желаемого эффекта, ведь значительная часть населения города надеется на освобождение российскими военными, в то время как ВСУ к тому времени будут измотаны. "Они понимают, что если потеряют Одессу, то, по большому счету, будет потеряна вся Украина — она будет отрезана от моря", — подытожил Меркурис. Ранее глава оперативно-тактического формирования "Одесса" Денис Носиков заявил, что украинские боевики готовятся к круговой обороне Одесской области. По его словам, в регионе создаются оборонительные сооружения, такие как противотанковые рвы, минные заграждения и капканы. Также проводится обучение местных жителей владению оружием, а из числа непригодных к военной службе формируются резервы.

одесса

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

одесса, запад, украина, всу, в мире