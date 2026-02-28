"Будет потеряна": на Западе забили тревогу из-за ЧП в Одессе

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260228/odessa-867893596.html
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Заявления о круговой обороне Одессы говорят о слабости ВСУ, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Тот факт, что сейчас предпринимаются шаги по подготовке к круговой обороне Одессы, сигнализирует о том, что они не уверены в своей способности удержать позиции к востоку от Днепра в долгосрочной перспективе", — заявил он. Эксперт отметил, что в обеспечение обороны будут вовлечены все ресурсы, включая гражданских. Тем не менее, по его мнению, это может не дать желаемого эффекта, ведь значительная часть населения города надеется на освобождение российскими военными, в то время как ВСУ к тому времени будут измотаны. "Они понимают, что если потеряют Одессу, то, по большому счету, будет потеряна вся Украина — она будет отрезана от моря", — подытожил Меркурис. Ранее глава оперативно-тактического формирования "Одесса" Денис Носиков заявил, что украинские боевики готовятся к круговой обороне Одесской области. По его словам, в регионе создаются оборонительные сооружения, такие как противотанковые рвы, минные заграждения и капканы. Также проводится обучение местных жителей владению оружием, а из числа непригодных к военной службе формируются резервы.
05:35 28.02.2026
 
© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Вид на одесский порт. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Заявления о круговой обороне Одессы говорят о слабости ВСУ, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Тот факт, что сейчас предпринимаются шаги по подготовке к круговой обороне Одессы, сигнализирует о том, что они не уверены в своей способности удержать позиции к востоку от Днепра в долгосрочной перспективе", — заявил он.
Эксперт отметил, что в обеспечение обороны будут вовлечены все ресурсы, включая гражданских. Тем не менее, по его мнению, это может не дать желаемого эффекта, ведь значительная часть населения города надеется на освобождение российскими военными, в то время как ВСУ к тому времени будут измотаны.
"Они понимают, что если потеряют Одессу, то, по большому счету, будет потеряна вся Украина — она будет отрезана от моря", — подытожил Меркурис.
Ранее глава оперативно-тактического формирования "Одесса" Денис Носиков заявил, что украинские боевики готовятся к круговой обороне Одесской области. По его словам, в регионе создаются оборонительные сооружения, такие как противотанковые рвы, минные заграждения и капканы. Также проводится обучение местных жителей владению оружием, а из числа непригодных к военной службе формируются резервы.
 
