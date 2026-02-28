Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Врач рассказал, как настроить рабочий монитор, чтобы не навредить глазам - 28.02.2026
Врач рассказал, как настроить рабочий монитор, чтобы не навредить глазам
Врач рассказал, как настроить рабочий монитор, чтобы не навредить глазам - 28.02.2026, ПРАЙМ
Врач рассказал, как настроить рабочий монитор, чтобы не навредить глазам
Детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель одного их объединений детских глазных клиник Игорь Азнаурян рассказал, как... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T09:04+0300
2026-02-28T09:04+0300
общество
технологии
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель одного их объединений детских глазных клиник Игорь Азнаурян рассказал, как настроить монитор и разместить рабочее место, чтобы не навредить глазам. "Безопасно находиться рядом с техникой в течении долгого времени на расстоянии "вытянутой руки": сидя в кресле, положите руку на стол, и расположите монитор в том месте, где заканчиваются ваши пальцы. Конечно, все зависит от роста людей и длины их верхних конечностей, но, как правило, это расстояние варьируется в диапазоне 50-70 сантиметров", - рассказал Азнаурян онлайн-изданию "Лента.ру". В беседе с изданием эксперт отметил, что рабочее место необходимо разместить так, чтобы солнечный или искусственный свет не попадал на экран и блики не увеличивали нагрузку на зрение. Кроме того, размер шрифта должен быть комфортным для чтения текста. "Яркость нужно выставлять так, чтобы она соотносилась с освещением комнаты. В ней светло? Делайте яркость повыше. Когда стемнело, убавляйте. Компьютер не должен быть светящимся в темноте прожектором. Ориентируйтесь на собственные ощущения, вам должно быть комфортно. Контрастность обычно выставляют среднюю. Цветовая температура должна быть разной в течение дня. Мой совет: днем делайте ее холоднее, к вечеру - теплее", - добавил офтальмолог. Врач также рекомендует правило "20/20/20", которое подразумевает каждые 20 минут работы смотреть вдаль 20 секунд на расстоянии 20 футов (6 метров). Кроме того, врач советует выбирать для восьмичасового рабочего дня большой монитор с диагональю не менее 20 дюймов. При этом экран должен быть с высоким разрешением, так как чем оно выше, тем четче отображается картинка или текст.
09:04 28.02.2026
 
Врач рассказал, как настроить рабочий монитор, чтобы не навредить глазам

Офтальмолог Азнаурян объяснил, как настроить монитор и разместить рабочее место

