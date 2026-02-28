Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОП рассказали о новом основании для увольнения в ТК - 28.02.2026
В ОП рассказали о новом основании для увольнения в ТК
В ОП рассказали о новом основании для увольнения в ТК - 28.02.2026, ПРАЙМ
В ОП рассказали о новом основании для увольнения в ТК
Работодатель с 1 марта 2026 года сможет расторгнуть трудовой договор с иностранным работником на основании нормативных правовых актов регионального уровня,... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T04:02+0300
2026-02-28T04:25+0300
04:02 28.02.2026 (обновлено: 04:25 28.02.2026)
 
В ОП рассказали о новом основании для увольнения в ТК

Эксперт Машаров: с 1 марта иностранного работника можно уволить на основании актов региона

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Работодатель с 1 марта 2026 года сможет расторгнуть трудовой договор с иностранным работником на основании нормативных правовых актов регионального уровня, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров рассказал, что ранее региональные акты не входили в перечень законных оснований для расторжения трудового договора, но c 1 марта работодатели, ссылаясь на них, смогут увольнять иностранцев и лиц без гражданства.
"Работодатели смогут увольнять иностранцев и лиц без гражданства, если нужно привести их численность в соответствие с региональными ограничениями. Трудовой договор будут прекращать не позже окончания срока, который закреплен в нормативном правовом акте субъекта РФ", - рассказал Машаров.
Он отметил, что на практике необходимость приведения штата в соответствие будет определяться на основе постановления правительства РФ от 5 декабря 2025 года № 1995, которым утверждена допустимая доля иностранных работников на 2026 год. Документ распространяется на все категории иностранцев, законно находящихся на территории страны.
"Расторгнуть трудовой договор с иностранным работником можно на тех же основаниях, что и для гражданина РФ, и по дополнительным основаниям, обусловленным его статусом нахождения в стране", - добавил Машаров.
Эксперт отметил, что процедура увольнения состоит из нескольких этапов. Хотя закон не требует обязательного уведомления сотрудника, работодатель может издать соответствующий приказ о приведении численности в соответствие с квотой. Далее издается приказ об увольнении, вносятся записи в кадровые документы, производится окончательный расчет.
Он добавил, что после увольнения работодатель обязан направить сведения в Социальный фонд России не позднее следующего рабочего дня, а также в течение трех рабочих дней уведомить территориальный орган МВД. Кроме того, если компания предоставляла иностранцу жилье, необходимо снять его с миграционного учета.
 
