https://1prime.ru/20260228/op-867892216.html

В ОП рассказали о новом основании для увольнения в ТК

В ОП рассказали о новом основании для увольнения в ТК - 28.02.2026, ПРАЙМ

В ОП рассказали о новом основании для увольнения в ТК

Работодатель с 1 марта 2026 года сможет расторгнуть трудовой договор с иностранным работником на основании нормативных правовых актов регионального уровня,... | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T04:02+0300

2026-02-28T04:02+0300

2026-02-28T04:25+0300

экономика

россия

общество

рф

социальный фонд

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867892216.jpg?1772241940

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Работодатель с 1 марта 2026 года сможет расторгнуть трудовой договор с иностранным работником на основании нормативных правовых актов регионального уровня, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Машаров рассказал, что ранее региональные акты не входили в перечень законных оснований для расторжения трудового договора, но c 1 марта работодатели, ссылаясь на них, смогут увольнять иностранцев и лиц без гражданства. "Работодатели смогут увольнять иностранцев и лиц без гражданства, если нужно привести их численность в соответствие с региональными ограничениями. Трудовой договор будут прекращать не позже окончания срока, который закреплен в нормативном правовом акте субъекта РФ", - рассказал Машаров. Он отметил, что на практике необходимость приведения штата в соответствие будет определяться на основе постановления правительства РФ от 5 декабря 2025 года № 1995, которым утверждена допустимая доля иностранных работников на 2026 год. Документ распространяется на все категории иностранцев, законно находящихся на территории страны. "Расторгнуть трудовой договор с иностранным работником можно на тех же основаниях, что и для гражданина РФ, и по дополнительным основаниям, обусловленным его статусом нахождения в стране", - добавил Машаров. Эксперт отметил, что процедура увольнения состоит из нескольких этапов. Хотя закон не требует обязательного уведомления сотрудника, работодатель может издать соответствующий приказ о приведении численности в соответствие с квотой. Далее издается приказ об увольнении, вносятся записи в кадровые документы, производится окончательный расчет. Он добавил, что после увольнения работодатель обязан направить сведения в Социальный фонд России не позднее следующего рабочего дня, а также в течение трех рабочих дней уведомить территориальный орган МВД. Кроме того, если компания предоставляла иностранцу жилье, необходимо снять его с миграционного учета.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, социальный фонд, мвд