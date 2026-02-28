https://1prime.ru/20260228/parlament-867894050.html
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - ПРАЙМ. Парламент Аргентины одобрил трудовую реформу, против которой протестовали граждане и профсоюзы, сообщил сенат.
"При 42 голосах за, 28 против и двух воздержавшихся одобрен проект о трудовой реформе", - говорится в сообщении на странице сената в соцсети X.
Ранее документ был одобрен палатой депутатов.
Рассмотрение реформы в парламенте сопровождалось акциями протеста. Кроме того, профсоюзы провели всеобщую 24-часовую забастовку.
Трудовая реформа предусматривает пересмотр систем выплат выходного пособия при увольнениях, разрешает разбивать отпуска на периоды минимум в семь дней, выплачивать зарплату в местной и иностранной валюте, но только банковским переводом, а также ограничивает деятельность профсоюзов. Кроме того, предлагается создать так называемый "фонд часов", благодаря которому при необходимости сотрудник будет находиться на рабочем месте на несколько часов дольше, получая взамен больше часов отдыха. Это фактически замена выплаты сверхурочных.
