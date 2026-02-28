Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финский политик разочарован вступлением страны в НАТО - 28.02.2026
Финский политик разочарован вступлением страны в НАТО
Финский политик разочарован вступлением страны в НАТО
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Власти Финляндии, вступая в НАТО, не учли волю народа и не вынесли этот вопрос на общественное обсуждение, заявил РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Что касается моего отношения к вступлению Финляндии в НАТО, я, конечно, разочарован… Следует сказать, что воля народа Финляндии не была уважена, и процесс действительно вызывает сомнения в своей демократичности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что НАТО открывает свои двери для новых членов альянса только тогда, когда чувствует в этом стратегическую потребность, а не в том случае, когда страны сами изъявляют желание стать частью организации. По словам политика, Финляндия никогда бы не присоединилась к альянсу сама по себе, и это "НАТО решило расшириться в Финляндии". "Не было проведено реального общественного обсуждения, правительство подписало соглашение, не спрашивая мнение финского народа по самому важному вопросу для будущего и безопасности Финляндии", - отметил Мема. По его словам, исторически НАТО никогда не приносило процветания и безопасности своим членам. "Везде, где НАТО появилось, оно принесло только смерть и разрушения. Альянс больше не является оборонительным, он открыто агрессивен, и он никогда не должен был расширяться на восток, и то, что мы видим сегодня на Украине, является результатом катастрофической политики, проводимой им в последние 30 лет", - сказал Мема. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Финский политик разочарован вступлением страны в НАТО

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Власти Финляндии, вступая в НАТО, не учли волю народа и не вынесли этот вопрос на общественное обсуждение, заявил РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Что касается моего отношения к вступлению Финляндии в НАТО, я, конечно, разочарован… Следует сказать, что воля народа Финляндии не была уважена, и процесс действительно вызывает сомнения в своей демократичности", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что НАТО открывает свои двери для новых членов альянса только тогда, когда чувствует в этом стратегическую потребность, а не в том случае, когда страны сами изъявляют желание стать частью организации.
По словам политика, Финляндия никогда бы не присоединилась к альянсу сама по себе, и это "НАТО решило расшириться в Финляндии".
"Не было проведено реального общественного обсуждения, правительство подписало соглашение, не спрашивая мнение финского народа по самому важному вопросу для будущего и безопасности Финляндии", - отметил Мема.
По его словам, исторически НАТО никогда не приносило процветания и безопасности своим членам.
"Везде, где НАТО появилось, оно принесло только смерть и разрушения. Альянс больше не является оборонительным, он открыто агрессивен, и он никогда не должен был расширяться на восток, и то, что мы видим сегодня на Украине, является результатом катастрофической политики, проводимой им в последние 30 лет", - сказал Мема.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
 
