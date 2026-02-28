https://1prime.ru/20260228/politik-867891825.html

Финский политик разочарован вступлением страны в НАТО

Финский политик разочарован вступлением страны в НАТО - 28.02.2026, ПРАЙМ

Финский политик разочарован вступлением страны в НАТО

Власти Финляндии, вступая в НАТО, не учли волю народа и не вынесли этот вопрос на общественное обсуждение, заявил РИА Новости член финской партии "Альянс... | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T03:35+0300

2026-02-28T03:35+0300

2026-02-28T03:35+0300

общество

экономика

мировая экономика

финляндия

украина

рф

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867891825.jpg?1772238919

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Власти Финляндии, вступая в НАТО, не учли волю народа и не вынесли этот вопрос на общественное обсуждение, заявил РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Что касается моего отношения к вступлению Финляндии в НАТО, я, конечно, разочарован… Следует сказать, что воля народа Финляндии не была уважена, и процесс действительно вызывает сомнения в своей демократичности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что НАТО открывает свои двери для новых членов альянса только тогда, когда чувствует в этом стратегическую потребность, а не в том случае, когда страны сами изъявляют желание стать частью организации. По словам политика, Финляндия никогда бы не присоединилась к альянсу сама по себе, и это "НАТО решило расшириться в Финляндии". "Не было проведено реального общественного обсуждения, правительство подписало соглашение, не спрашивая мнение финского народа по самому важному вопросу для будущего и безопасности Финляндии", - отметил Мема. По его словам, исторически НАТО никогда не приносило процветания и безопасности своим членам. "Везде, где НАТО появилось, оно принесло только смерть и разрушения. Альянс больше не является оборонительным, он открыто агрессивен, и он никогда не должен был расширяться на восток, и то, что мы видим сегодня на Украине, является результатом катастрофической политики, проводимой им в последние 30 лет", - сказал Мема. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.

финляндия

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, финляндия, украина, рф, владимир путин, нато