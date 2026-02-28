https://1prime.ru/20260228/posol-867890416.html

Посол назвал главную задачу британской кампании против России

Посол назвал главную задачу британской кампании против России - 28.02.2026, ПРАЙМ

Посол назвал главную задачу британской кампании против России

Главная задача информационной кампании Великобритании против РФ состоит в том, чтобы оправдать траты налогоплательщиков на восстановление военно-промышленного... | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T00:28+0300

2026-02-28T00:28+0300

2026-02-28T00:28+0300

россия

экономика

мировая экономика

рф

лондон

великобритания

владимир путин

"веди"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867890416.jpg?1772227705

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Главная задача информационной кампании Великобритании против РФ состоит в том, чтобы оправдать траты налогоплательщиков на восстановление военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Задача главная - это оправдать огромные траты налогоплательщиков сейчас на восстановление военно-промышленного комплекса", - сказал Келин ИС "Вести", комментируя информационную кампанию Лондона о якобы угрозе со стороны РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

рф

лондон

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, лондон, великобритания, владимир путин, "веди"