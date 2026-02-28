https://1prime.ru/20260228/posol-867890416.html
Посол назвал главную задачу британской кампании против России
2026-02-28T00:28+0300
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Главная задача информационной кампании Великобритании против РФ состоит в том, чтобы оправдать траты налогоплательщиков на восстановление военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Задача главная - это оправдать огромные траты налогоплательщиков сейчас на восстановление военно-промышленного комплекса", - сказал Келин ИС "Вести", комментируя информационную кампанию Лондона о якобы угрозе со стороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Посол Келин: главная задача британской кампании против России - оправдать траты на ВПК
