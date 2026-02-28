https://1prime.ru/20260228/reguljator-867894998.html
Швейцарский регулятор отозвал лицензию у банка Mbaer
2026-02-28T07:25+0300
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) отозвало лицензию у банка Mbaer, который ранее минфин США обвинил в якобы поддержке субъектов, связанных с Россией и Ираном, следует из пресс-релиза.
Ранее минфин США предложил лишить швейцарский банк MBaer доступа к финансовой системе Штатов за якобы поддержку субъектов, связанных с Россией и Ираном.
"FINMA отозвал лицензию этого банка", - говорится в документе.
Швейцарский регулятор пришел к выводу, что у банка нет должной структуры для борьбы с отмыванием денег, что позволяло клиентам обходить блокировки активов.
