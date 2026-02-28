https://1prime.ru/20260228/richemont--867901188.html

Richemont зарегистрировала в России два товарных знака

Richemont зарегистрировала в России два товарных знака

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Швейцарская компания Richemont, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала два Cartierзнака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки на регистрацию поступили в июле 2025 года. Роспатент принял решение зарегистрировать их в феврале 2026 года. Теперь под товарными знаками "Altiplano P" и "Panerai Submersible" компания сможет продавать в России часы, браслеты, серьги, кольца, броши и другие изделия. Richemont владеет такими брендами, как Cartier, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels и другими. Компания приостановила свою деятельность в России в 2022 году.

