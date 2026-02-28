Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Richemont зарегистрировала в России два товарных знака - 28.02.2026
Richemont зарегистрировала в России два товарных знака
Richemont зарегистрировала в России два товарных знака - 28.02.2026, ПРАЙМ
Richemont зарегистрировала в России два товарных знака
Швейцарская компания Richemont, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала два Cartierзнака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу | 28.02.2026
2026-02-28T17:17+0300
2026-02-28T17:17+0300
бизнес
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846990787_0:247:2761:1800_1920x0_80_0_0_f8f0c38a8c2ccc08b8a15d0e12f41407.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Швейцарская компания Richemont, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала два Cartierзнака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки на регистрацию поступили в июле 2025 года. Роспатент принял решение зарегистрировать их в феврале 2026 года. Теперь под товарными знаками "Altiplano P" и "Panerai Submersible" компания сможет продавать в России часы, браслеты, серьги, кольца, броши и другие изделия. Richemont владеет такими брендами, как Cartier, Vacheron Constantin, Van Cleef &amp; Arpels и другими. Компания приостановила свою деятельность в России в 2022 году.
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
17:17 28.02.2026
 
Richemont зарегистрировала в России два товарных знака

Швейцарская Richemont зарегистрировала два товарных знака в России

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Швейцарская компания Richemont, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала два Cartierзнака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию поступили в июле 2025 года. Роспатент принял решение зарегистрировать их в феврале 2026 года.
Теперь под товарными знаками "Altiplano P" и "Panerai Submersible" компания сможет продавать в России часы, браслеты, серьги, кольца, броши и другие изделия.
Richemont владеет такими брендами, как Cartier, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels и другими. Компания приостановила свою деятельность в России в 2022 году.
