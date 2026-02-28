Роспотребнадзор рассказал о правилах размещения информации на русском языке

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260228/rospotrebnadzor-867890490.html
2026-02-28T00:28+0300
2026-02-28T00:28+0300
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Информация для публичного ознакомления потребителей должна быть выполнена в РФ на русском языке с 1 марта, это не касается фирменных наименований и товарных знаков, сообщили в Роспотребнадзоре. "С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в закон "О защите прав потребителей"… (он - ред.) был дополнен новой статьей 10.1, согласно которой информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, не являющаяся рекламой, должна быть выполнена на русском языке как государственном языке Российской Федерации", - рассказали журналистам в ведомстве. Там уточнили, что в регионах, где это предусмотрено законодательством, информация может дополнительно размещаться на государственных языках республик и других языках народов России. В Роспотребнадзоре добавили, что речь идет о любой информации, расположенная в общедоступных местах и доводимая до сведения неопределённого круга потребителей при осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания потребителей. "Такая информация, как правило, размещается изготовителем, исполнителем или продавцом с использованием вывесок либо таких средств размещения, как надписи, указатели, внешние поверхности, информационные таблички, информационные знаки, конструкции, сооружения, технические приспособления и другие носители, предназначенные для распространения информации, за исключением рекламных конструкций; а также посредством сайтов в интернете, которые тоже являются общедоступными местами", - пояснили там. В пресс-службе отметили, что новые требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Также действуют исключения, установленные техническими регламентами и иными нормативными актами.
00:28 28.02.2026
 
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Информация для публичного ознакомления потребителей должна быть выполнена в РФ на русском языке с 1 марта, это не касается фирменных наименований и товарных знаков, сообщили в Роспотребнадзоре.
"С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в закон "О защите прав потребителей"… (он - ред.) был дополнен новой статьей 10.1, согласно которой информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, не являющаяся рекламой, должна быть выполнена на русском языке как государственном языке Российской Федерации", - рассказали журналистам в ведомстве.
Там уточнили, что в регионах, где это предусмотрено законодательством, информация может дополнительно размещаться на государственных языках республик и других языках народов России.
В Роспотребнадзоре добавили, что речь идет о любой информации, расположенная в общедоступных местах и доводимая до сведения неопределённого круга потребителей при осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания потребителей.
"Такая информация, как правило, размещается изготовителем, исполнителем или продавцом с использованием вывесок либо таких средств размещения, как надписи, указатели, внешние поверхности, информационные таблички, информационные знаки, конструкции, сооружения, технические приспособления и другие носители, предназначенные для распространения информации, за исключением рекламных конструкций; а также посредством сайтов в интернете, которые тоже являются общедоступными местами", - пояснили там.
В пресс-службе отметили, что новые требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Также действуют исключения, установленные техническими регламентами и иными нормативными актами.
 
Заголовок открываемого материала