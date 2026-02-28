https://1prime.ru/20260228/rossija-867890335.html

В России введут запрет на списание старых платежных данных с 1 марта

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Запрет на использование для списания периодических платежей старых платежны[ данных потребителя, если ранее он отказался от услуги, начнет действовать в России с 1 марта, сообщили в Роспотребнадзоре. "С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в статью 16.1 Закона "О защите прав потребителей"… Вводится новый пункт 4.2, который прямо запрещает исполнителю (владельцу сайта, приложения, онлайн-кинотеатра и т.п.) использовать для списания периодических платежей старые платёжные данные потребителя в случае, если ранее им был заявлен отказ от их использования в расчётах", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что исполнители обязаны организовать прием от потребителя такого отказа в том числе в электронной форме. Действие новых правил распространяется на услуги, которые осуществляются на основании абонентского договора, то есть регулярной подписки в интернете. Речь идет об онлайн-сервисах с платной подпиской: онлайн-кинотеатры, сервисы документооборота, подписки на программы, облачные хранилища и другие. "Кроме того, потребитель имеет право отказаться от услуги в любой момент после ее оформления, в том числе после получения уведомления сервиса о предстоящем списании денежных средств по подключенной услуге", - пояснили в Роспотребнадзоре. Если после соответствующего отказа сервис всё равно списывает денежные средства, то они подлежат возврату потребителю в полном объеме, за исключением суммы, оплаченной за период пользования подпиской до момента отказа от нее.

2026

