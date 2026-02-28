Пассажирам поездов в России разрешили играть на музыкальных инструментах

https://1prime.ru/20260228/rossija-867890574.html
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Пассажирам туристических поездов в России можно будет играть на музыкальных инструментах, но делать это разрешается с согласия проводника, говорится в соответствующих правилах, которые изучило РИА Новости.
Правила железнодорожных перевозок в турпоездах впервые появились в России. Они вступают в силу с 1 марта 2026 года. До этого своих отдельных правил у таких составов не было. Теперь там прописано все, что касается покупки и возврата билетов, посадки в поезд, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ и другие моменты.
"B поездах допускается использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления по согласованию с работником перевозчика", - написано в правилах.
Железнодорожный туризм активно развивается в России последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.
Холдинг РЖД в настоящее время имеет 120 железнодорожных туристских маршрутов: 77 дальних и 43 пригородных. Они охватывают 52 субъекта РФ.
