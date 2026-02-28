https://1prime.ru/20260228/rossija-867890574.html

Пассажирам поездов в России разрешили играть на музыкальных инструментах

Пассажирам поездов в России разрешили играть на музыкальных инструментах - 28.02.2026, ПРАЙМ

Пассажирам поездов в России разрешили играть на музыкальных инструментах

Пассажирам туристических поездов в России можно будет играть на музыкальных инструментах, но делать это разрешается с согласия проводника, говорится в... | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T00:28+0300

2026-02-28T00:28+0300

2026-02-28T00:28+0300

бизнес

туризм

россия

рф

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867890574.jpg?1772227709

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Пассажирам туристических поездов в России можно будет играть на музыкальных инструментах, но делать это разрешается с согласия проводника, говорится в соответствующих правилах, которые изучило РИА Новости. Правила железнодорожных перевозок в турпоездах впервые появились в России. Они вступают в силу с 1 марта 2026 года. До этого своих отдельных правил у таких составов не было. Теперь там прописано все, что касается покупки и возврата билетов, посадки в поезд, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ и другие моменты. "B поездах допускается использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления по согласованию с работником перевозчика", - написано в правилах. Железнодорожный туризм активно развивается в России последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам. Холдинг РЖД в настоящее время имеет 120 железнодорожных туристских маршрутов: 77 дальних и 43 пригородных. Они охватывают 52 субъекта РФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, рф, ржд