Россия и Латинская Америка ищут пути развития банковского сотрудничества - 28.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Латинская Америка ищут пути развития банковского сотрудничества
2026-02-28T01:34+0300
2026-02-28T01:34+0300
МОНТЕВИДЕО, 28 фев - ПРАЙМ. Россия и ее партнеры из Латинской Америки вместе находят способы для развития банковского сотрудничества, несмотря на введенные незаконные ограничения, заявил в интервью РИА новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "Система банковского сотрудничества у нас развивается с государствами региона, со своими сложностями, со своими проблемами, но она есть, и мы находим пути для того, чтобы система взаимных платежей развивалась, это факт", - сказал он в беседе с агентством. "Так что я думаю, что у каждой страны есть свои возможности, свои пути для того, чтобы те незаконные односторонние ограничения, которые были введены, не были препятствием для продвижения взаимовыгодного сотрудничеств - раз, и для интересов российских граждан при их посещении государствами региона - это два. Но прежде всего, конечно, не были препятствием для интересов бизнеса, как российского, так и латиноамериканского, которые заинтересованы во взаимном сотрудничестве", - подчеркнул Щетинин.
01:34 28.02.2026
 
МОНТЕВИДЕО, 28 фев - ПРАЙМ. Россия и ее партнеры из Латинской Америки вместе находят способы для развития банковского сотрудничества, несмотря на введенные незаконные ограничения, заявил в интервью РИА новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Система банковского сотрудничества у нас развивается с государствами региона, со своими сложностями, со своими проблемами, но она есть, и мы находим пути для того, чтобы система взаимных платежей развивалась, это факт", - сказал он в беседе с агентством.
"Так что я думаю, что у каждой страны есть свои возможности, свои пути для того, чтобы те незаконные односторонние ограничения, которые были введены, не были препятствием для продвижения взаимовыгодного сотрудничеств - раз, и для интересов российских граждан при их посещении государствами региона - это два. Но прежде всего, конечно, не были препятствием для интересов бизнеса, как российского, так и латиноамериканского, которые заинтересованы во взаимном сотрудничестве", - подчеркнул Щетинин.
 
