https://1prime.ru/20260228/rossija-867891137.html
Россия и Латинская Америка ищут пути развития банковского сотрудничества
Россия и Латинская Америка ищут пути развития банковского сотрудничества - 28.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Латинская Америка ищут пути развития банковского сотрудничества
Россия и ее партнеры из Латинской Америки вместе находят способы для развития банковского сотрудничества, несмотря на введенные незаконные ограничения, заявил в | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T01:34+0300
2026-02-28T01:34+0300
2026-02-28T01:34+0300
россия
экономика
финансы
латинская америка
рф
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867891137.jpg?1772231688
МОНТЕВИДЕО, 28 фев - ПРАЙМ. Россия и ее партнеры из Латинской Америки вместе находят способы для развития банковского сотрудничества, несмотря на введенные незаконные ограничения, заявил в интервью РИА новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Система банковского сотрудничества у нас развивается с государствами региона, со своими сложностями, со своими проблемами, но она есть, и мы находим пути для того, чтобы система взаимных платежей развивалась, это факт", - сказал он в беседе с агентством.
"Так что я думаю, что у каждой страны есть свои возможности, свои пути для того, чтобы те незаконные односторонние ограничения, которые были введены, не были препятствием для продвижения взаимовыгодного сотрудничеств - раз, и для интересов российских граждан при их посещении государствами региона - это два. Но прежде всего, конечно, не были препятствием для интересов бизнеса, как российского, так и латиноамериканского, которые заинтересованы во взаимном сотрудничестве", - подчеркнул Щетинин.
латинская америка
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, латинская америка, рф, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Финансы, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, РФ, МИД РФ, МИД
Россия и Латинская Америка ищут пути развития банковского сотрудничества
МИД: Россия и Латинская Америка находят пути для развития банковского сотрудничества
МОНТЕВИДЕО, 28 фев - ПРАЙМ. Россия и ее партнеры из Латинской Америки вместе находят способы для развития банковского сотрудничества, несмотря на введенные незаконные ограничения, заявил в интервью РИА новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Система банковского сотрудничества у нас развивается с государствами региона, со своими сложностями, со своими проблемами, но она есть, и мы находим пути для того, чтобы система взаимных платежей развивалась, это факт", - сказал он в беседе с агентством.
"Так что я думаю, что у каждой страны есть свои возможности, свои пути для того, чтобы те незаконные односторонние ограничения, которые были введены, не были препятствием для продвижения взаимовыгодного сотрудничеств - раз, и для интересов российских граждан при их посещении государствами региона - это два. Но прежде всего, конечно, не были препятствием для интересов бизнеса, как российского, так и латиноамериканского, которые заинтересованы во взаимном сотрудничестве", - подчеркнул Щетинин.