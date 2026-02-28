https://1prime.ru/20260228/rossija-867891137.html

Россия и Латинская Америка ищут пути развития банковского сотрудничества

2026-02-28T01:34+0300

МОНТЕВИДЕО, 28 фев - ПРАЙМ. Россия и ее партнеры из Латинской Америки вместе находят способы для развития банковского сотрудничества, несмотря на введенные незаконные ограничения, заявил в интервью РИА новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "Система банковского сотрудничества у нас развивается с государствами региона, со своими сложностями, со своими проблемами, но она есть, и мы находим пути для того, чтобы система взаимных платежей развивалась, это факт", - сказал он в беседе с агентством. "Так что я думаю, что у каждой страны есть свои возможности, свои пути для того, чтобы те незаконные односторонние ограничения, которые были введены, не были препятствием для продвижения взаимовыгодного сотрудничеств - раз, и для интересов российских граждан при их посещении государствами региона - это два. Но прежде всего, конечно, не были препятствием для интересов бизнеса, как российского, так и латиноамериканского, которые заинтересованы во взаимном сотрудничестве", - подчеркнул Щетинин.

