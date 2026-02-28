Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России в марте вступают в силу важные изменения в сфере личных финансов - 28.02.2026
В России в марте вступают в силу важные изменения в сфере личных финансов
В России в марте вступают в силу важные изменения в сфере личных финансов - 28.02.2026, ПРАЙМ
В России в марте вступают в силу важные изменения в сфере личных финансов
В России в марте вступает в силу ряд важных законодательных изменений, связанных с личными финансами - РИА Новости собрало основные нововведения. | 28.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В России в марте вступает в силу ряд важных законодательных изменений, связанных с личными финансами - РИА Новости собрало основные нововведения. Так, крупные микрофинансовые организации с марта будут обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему (ЕБС) при выдаче микрозаймов онлайн. Однако если россияне берут ссуды в небольших микрокредитных компаниях, то для них ничего не меняется до 1 марта 2027 года. Также онлайн-сервисы больше не смогут навязывать россиянам платные подписки. Компаниям запретят списывать деньги по онлайн-подпискам, если человек удалил информацию о банковской карте или отозвал согласие. Кроме того, с марта оплачивать ЖКХ нужно будет до 15-го числа месяца, следующего за истекшим, вместо 10-го числа. При этом квитанции за коммунальные услуги будут приходить россиянам не в первый день месяца, а 5-го числа. Россияне смогут подать заявление через "Госуслуги" о нарушении коллекторами правил работы при телефонных звонках. Наконец, цифровую валюту смогут изымать как имущество в рамках уголовного дела: с 3 марта на нее смогут накладывать арест, при этом нужно будет либо изъять материальный носитель, либо при наличии возможности перевести на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Все операции с арестованной цифровой валютой прекращаются полностью или частично в пределах, определенных судом.
2026
03:38 28.02.2026
 
В России в марте вступают в силу важные изменения в сфере личных финансов

В России в марте вступают в силу ряд важных законодательных изменений

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В России в марте вступает в силу ряд важных законодательных изменений, связанных с личными финансами - РИА Новости собрало основные нововведения.
Так, крупные микрофинансовые организации с марта будут обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему (ЕБС) при выдаче микрозаймов онлайн. Однако если россияне берут ссуды в небольших микрокредитных компаниях, то для них ничего не меняется до 1 марта 2027 года.
Также онлайн-сервисы больше не смогут навязывать россиянам платные подписки. Компаниям запретят списывать деньги по онлайн-подпискам, если человек удалил информацию о банковской карте или отозвал согласие.
Кроме того, с марта оплачивать ЖКХ нужно будет до 15-го числа месяца, следующего за истекшим, вместо 10-го числа. При этом квитанции за коммунальные услуги будут приходить россиянам не в первый день месяца, а 5-го числа.
Россияне смогут подать заявление через "Госуслуги" о нарушении коллекторами правил работы при телефонных звонках.
Наконец, цифровую валюту смогут изымать как имущество в рамках уголовного дела: с 3 марта на нее смогут накладывать арест, при этом нужно будет либо изъять материальный носитель, либо при наличии возможности перевести на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Все операции с арестованной цифровой валютой прекращаются полностью или частично в пределах, определенных судом.
 
