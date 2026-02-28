Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России продолжают принимать стандарты для аэростатов и дирижаблей - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260228/rossija-867892447.html
В России продолжают принимать стандарты для аэростатов и дирижаблей
В России продолжают принимать стандарты для аэростатов и дирижаблей - 28.02.2026, ПРАЙМ
В России продолжают принимать стандарты для аэростатов и дирижаблей
В России продолжают принимать стандарты для аэростатов и дирижаблей - с мая будут применяться новые требования к их оболочкам, выяснило РИА Новости, изучив... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T04:17+0300
2026-02-28T04:17+0300
бизнес
россия
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867892447.jpg?1772241460
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В России продолжают принимать стандарты для аэростатов и дирижаблей - с мая будут применяться новые требования к их оболочкам, выяснило РИА Новости, изучив документ Росстандарта. Основной стандарт для аэростатов и дирижаблей начал действовать с октября 2025 года. В частности, стандарт определяет, что дирижабли могут использоваться для доставки крупногабаритных тяжеловесных грузов, перевозки людей, патрулирования районов, а аэростаты - для подъема на высоту грузов и людей. С мая же текущего года вступят в силу новые требования – уже на материалы, используемые для создания оболочек аэростатов и дирижаблей. Так, материалы должны быть стойкими к воздействию несущего газа, обладать способностью к свариванию или склеиванию, но при этом не слипаться при хранении. При этом они не должны выделять токсичных веществ, на поверхности не допускаются отверстия, царапины, разрывы и нерасправляющиеся складки. При воспламенении оболочки не должны взрываться. Ширина полотна оболочки из большинства материалов должна быть не менее 1 метра. Кроме того, оболочки должны быть устойчивы к температуре от 40 до 150 градусов Цельсия в зависимости от основы материала (полиолефины, полиэфиры или тканепленочные композиты).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росстандарт
Бизнес, РОССИЯ, Росстандарт
04:17 28.02.2026
 
В России продолжают принимать стандарты для аэростатов и дирижаблей

В России с мая будут применяться новые требования к оболочкам аэростатов и дирижаблей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В России продолжают принимать стандарты для аэростатов и дирижаблей - с мая будут применяться новые требования к их оболочкам, выяснило РИА Новости, изучив документ Росстандарта.
Основной стандарт для аэростатов и дирижаблей начал действовать с октября 2025 года. В частности, стандарт определяет, что дирижабли могут использоваться для доставки крупногабаритных тяжеловесных грузов, перевозки людей, патрулирования районов, а аэростаты - для подъема на высоту грузов и людей.
С мая же текущего года вступят в силу новые требования – уже на материалы, используемые для создания оболочек аэростатов и дирижаблей.
Так, материалы должны быть стойкими к воздействию несущего газа, обладать способностью к свариванию или склеиванию, но при этом не слипаться при хранении. При этом они не должны выделять токсичных веществ, на поверхности не допускаются отверстия, царапины, разрывы и нерасправляющиеся складки. При воспламенении оболочки не должны взрываться.
Ширина полотна оболочки из большинства материалов должна быть не менее 1 метра. Кроме того, оболочки должны быть устойчивы к температуре от 40 до 150 градусов Цельсия в зависимости от основы материала (полиолефины, полиэфиры или тканепленочные композиты).
 
БизнесРОССИЯРосстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала