https://1prime.ru/20260228/rossija-867892447.html

В России продолжают принимать стандарты для аэростатов и дирижаблей

В России продолжают принимать стандарты для аэростатов и дирижаблей - 28.02.2026, ПРАЙМ

В России продолжают принимать стандарты для аэростатов и дирижаблей

В России продолжают принимать стандарты для аэростатов и дирижаблей - с мая будут применяться новые требования к их оболочкам, выяснило РИА Новости, изучив... | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T04:17+0300

2026-02-28T04:17+0300

2026-02-28T04:17+0300

бизнес

россия

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867892447.jpg?1772241460

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В России продолжают принимать стандарты для аэростатов и дирижаблей - с мая будут применяться новые требования к их оболочкам, выяснило РИА Новости, изучив документ Росстандарта. Основной стандарт для аэростатов и дирижаблей начал действовать с октября 2025 года. В частности, стандарт определяет, что дирижабли могут использоваться для доставки крупногабаритных тяжеловесных грузов, перевозки людей, патрулирования районов, а аэростаты - для подъема на высоту грузов и людей. С мая же текущего года вступят в силу новые требования – уже на материалы, используемые для создания оболочек аэростатов и дирижаблей. Так, материалы должны быть стойкими к воздействию несущего газа, обладать способностью к свариванию или склеиванию, но при этом не слипаться при хранении. При этом они не должны выделять токсичных веществ, на поверхности не допускаются отверстия, царапины, разрывы и нерасправляющиеся складки. При воспламенении оболочки не должны взрываться. Ширина полотна оболочки из большинства материалов должна быть не менее 1 метра. Кроме того, оболочки должны быть устойчивы к температуре от 40 до 150 градусов Цельсия в зависимости от основы материала (полиолефины, полиэфиры или тканепленочные композиты).

2026

бизнес, россия, росстандарт