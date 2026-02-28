В СО ЕЭС назвали регионы с самым большим потреблением электроэнергии

https://1prime.ru/20260228/so-867894922.html
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Жители Москвы, Московской, Тюменской и Иркутской областей потребили в январе этого года больше всего электроэнергии среди всех регионов России, рассказали РИА Новости в "Системном операторе Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС").
"По данным Системного оператора, наибольшее потребление электроэнергии за январь 2026 года зафиксировано в энергосистеме Москвы и Московской области, энергосистеме Тюменской области и энергосистеме Иркутской области", - рассказали там.
На объем спроса на электроэнергию влияют погодные условия, численность населения, а также наличие крупных промышленных потребителей. Так, в Иркутской области находятся несколько металлургических предприятий, в Тюменской области множество крупных предприятий по добыче нефти и газа и нефтепереработке.
Также в топ-10 региональных энергосистем по потреблению электричества в январе вошли энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Красноярского края и Республики Тыва, Свердловской области. Затем в списке следуют энергосистемы Татарстана, Челябинской области, Краснодарского края и Адыгеи, а также Кемеровской области.
