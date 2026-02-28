https://1prime.ru/20260228/ssha-867890758.html

США присудили Ирану статус "спонсора неправомерных задержаний"

ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. США присудили Ирану статус "государства-спонсора неправомерных задержаний" за якобы незаконные аресты американцев, сообщил госсекретарь Марко Рубио. По данным госдепа США, включенные в соответствующий перечень субъекты "могут быть подвергнуты суровым наказаниям, включая экономические санкции, визовые ограничения". "Сегодня я объявляю Иран государством-спонсором неправомерных задержаний... На протяжении десятилетий Иран продолжал жестоко задерживать невиновных американцев, а также граждан других стран, используя их в качестве политического рычага давления на другие государства. Эта отвратительная практика должна быть прекращена", - говорится в заявлении Рубио. В противном случае США будут "вынуждены рассмотреть дополнительные меры", в том числе ограничения на использование американских паспортов для поездок в Иран, через Иран или из Ирана, отметил он. Соответствующее решение было принято на фоне продолжающихся переговоров США и Ирана о ядерной программе исламской республики.

