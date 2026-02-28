Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке - 28.02.2026, ПРАЙМ
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке - 28.02.2026, ПРАЙМ
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке и важным центрам Израиля, погибли сотни американских и израильских военных, заявил центральный штаб... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T19:00+0300
2026-02-28T20:53+0300
иран
сша
ближний восток
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке и важным центрам Израиля, погибли сотни американских и израильских военных, заявил центральный штаб вооруженных сил ИРИ "Хатам аль-Анбия". Агентство Tasnim со ссылкой на военный источник в субботу передало, что Иран нанес удары по 14 базам американских военных на Ближнем Востоке. "Помимо жизненно важных и военных центров, центров безопасности сионистского режима были нанесены удары по 14 важным базам США в регионе, сотни человек из числа сил американского агрессора и сил (израильского - ред.) режима были уничтожены", - сказал спикер штаба в эфире иранского телевидения. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
сша
ближний восток
иран, сша, ближний восток, в мире
ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, В мире
19:00 28.02.2026 (обновлено: 20:53 28.02.2026)
 
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке

Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке, сотник солдат погибли

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
© fotolia.com / aaastocks
ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке и важным центрам Израиля, погибли сотни американских и израильских военных, заявил центральный штаб вооруженных сил ИРИ "Хатам аль-Анбия".
Агентство Tasnim со ссылкой на военный источник в субботу передало, что Иран нанес удары по 14 базам американских военных на Ближнем Востоке.
"Помимо жизненно важных и военных центров, центров безопасности сионистского режима были нанесены удары по 14 важным базам США в регионе, сотни человек из числа сил американского агрессора и сил (израильского - ред.) режима были уничтожены", - сказал спикер штаба в эфире иранского телевидения.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Израиля на улице в Иерусалиме - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
ЦАХАЛ завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана
ИРАН США БЛИЖНИЙ ВОСТОК В мире
 
 
Заголовок открываемого материала