https://1prime.ru/20260228/ssha-867903014.html

Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке

Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке - 28.02.2026, ПРАЙМ

Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке

Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке и важным центрам Израиля, погибли сотни американских и израильских военных, заявил центральный штаб... | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T19:00+0300

2026-02-28T19:00+0300

2026-02-28T20:53+0300

иран

сша

ближний восток

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg

ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке и важным центрам Израиля, погибли сотни американских и израильских военных, заявил центральный штаб вооруженных сил ИРИ "Хатам аль-Анбия". Агентство Tasnim со ссылкой на военный источник в субботу передало, что Иран нанес удары по 14 базам американских военных на Ближнем Востоке. "Помимо жизненно важных и военных центров, центров безопасности сионистского режима были нанесены удары по 14 важным базам США в регионе, сотни человек из числа сил американского агрессора и сил (израильского - ред.) режима были уничтожены", - сказал спикер штаба в эфире иранского телевидения. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

https://1prime.ru/20260228/tsakhal--867902088.html

иран

сша

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, ближний восток, в мире