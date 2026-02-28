https://1prime.ru/20260228/ssha-867903014.html
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке - 28.02.2026, ПРАЙМ
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке и важным центрам Израиля, погибли сотни американских и израильских военных, заявил центральный штаб... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T19:00+0300
2026-02-28T19:00+0300
2026-02-28T20:53+0300
иран
сша
ближний восток
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке и важным центрам Израиля, погибли сотни американских и израильских военных, заявил центральный штаб вооруженных сил ИРИ "Хатам аль-Анбия". Агентство Tasnim со ссылкой на военный источник в субботу передало, что Иран нанес удары по 14 базам американских военных на Ближнем Востоке. "Помимо жизненно важных и военных центров, центров безопасности сионистского режима были нанесены удары по 14 важным базам США в регионе, сотни человек из числа сил американского агрессора и сил (израильского - ред.) режима были уничтожены", - сказал спикер штаба в эфире иранского телевидения. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260228/tsakhal--867902088.html
иран
сша
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, ближний восток, в мире
ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, В мире
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке, сотник солдат погибли