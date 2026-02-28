Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минимальная сумма алиментов при назначении пособия изменится - 28.02.2026, ПРАЙМ
Минимальная сумма алиментов при назначении пособия изменится
Минимальная сумма алиментов при назначении пособия изменится - 28.02.2026, ПРАЙМ
Минимальная сумма алиментов при назначении пособия изменится
При назначении единого пособия с 1 марта минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T02:01+0300
2026-02-28T02:01+0300
общество
экономика
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867891324.jpg?1772233316
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. При назначении единого пособия с 1 марта минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. "Учёт алиментов при назначении единого пособия меняется с 1 марта. Минимальная сумма, которую засчитывают в доход семьи, рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ", - сказал Говырин. Парламентарий уточнил, что доли остались прежними: четверть среднемесячной зарплаты по региону на одного ребёнка, треть - на двоих, половина - на троих и более детей.
общество , россия, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, Госдума
02:01 28.02.2026
 
Минимальная сумма алиментов при назначении пособия изменится

Говырин: минимальная сумма алиментов будет рассчитываться исходя из зарплаты по региону

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. При назначении единого пособия с 1 марта минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
"Учёт алиментов при назначении единого пособия меняется с 1 марта. Минимальная сумма, которую засчитывают в доход семьи, рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ", - сказал Говырин.
Парламентарий уточнил, что доли остались прежними: четверть среднемесячной зарплаты по региону на одного ребёнка, треть - на двоих, половина - на троих и более детей.
 
