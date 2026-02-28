https://1prime.ru/20260228/summa-867891324.html
Минимальная сумма алиментов при назначении пособия изменится
Минимальная сумма алиментов при назначении пособия изменится - 28.02.2026, ПРАЙМ
Минимальная сумма алиментов при назначении пособия изменится
При назначении единого пособия с 1 марта минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T02:01+0300
2026-02-28T02:01+0300
2026-02-28T02:01+0300
общество
экономика
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867891324.jpg?1772233316
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. При назначении единого пособия с 1 марта минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
"Учёт алиментов при назначении единого пособия меняется с 1 марта. Минимальная сумма, которую засчитывают в доход семьи, рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ", - сказал Говырин.
Парламентарий уточнил, что доли остались прежними: четверть среднемесячной зарплаты по региону на одного ребёнка, треть - на двоих, половина - на троих и более детей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, Госдума
Минимальная сумма алиментов при назначении пособия изменится
Говырин: минимальная сумма алиментов будет рассчитываться исходя из зарплаты по региону
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. При назначении единого пособия с 1 марта минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
"Учёт алиментов при назначении единого пособия меняется с 1 марта. Минимальная сумма, которую засчитывают в доход семьи, рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ", - сказал Говырин.
Парламентарий уточнил, что доли остались прежними: четверть среднемесячной зарплаты по региону на одного ребёнка, треть - на двоих, половина - на троих и более детей.