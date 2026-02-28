https://1prime.ru/20260228/summa-867891324.html

Минимальная сумма алиментов при назначении пособия изменится

общество

экономика

россия

госдума

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. При назначении единого пособия с 1 марта минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. "Учёт алиментов при назначении единого пособия меняется с 1 марта. Минимальная сумма, которую засчитывают в доход семьи, рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ", - сказал Говырин. Парламентарий уточнил, что доли остались прежними: четверть среднемесячной зарплаты по региону на одного ребёнка, треть - на двоих, половина - на троих и более детей.

