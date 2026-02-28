https://1prime.ru/20260228/tramp-867890163.html
Трамп допустил, что США "по-дружески" захватят Кубу
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу допустил, что Соединенные Штаты, возможно, "по-дружески" захватят Кубу.
"Мы вполне могли бы в конечном итоге по-дружески захватить Кубу", - заявил он журналистам.
Он также заявил, что многие жители острова якобы хотят перемен.
Ранее власти Кубы заявили, что военные ликвидировали четырёх человек и задержали шестерых после того, как зарегистрированный во Флориде катер вошёл в территориальные воды острова у северо-восточного побережья страны. По версии Гаваны, находившиеся на борту были вооружены и первыми открыли огонь. В пятницу телеканал NBC News сообщил, что по меньшей мере один гражданин США погиб в результате инцидента.
Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
