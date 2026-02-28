Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп допустил, что США "по-дружески" захватят Кубу - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260228/tramp-867890163.html
Трамп допустил, что США "по-дружески" захватят Кубу
Трамп допустил, что США "по-дружески" захватят Кубу - 28.02.2026, ПРАЙМ
Трамп допустил, что США "по-дружески" захватят Кубу
Президент США Дональд Трамп в пятницу допустил, что Соединенные Штаты, возможно, "по-дружески" захватят Кубу. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T00:01+0300
2026-02-28T00:01+0300
экономика
мировая экономика
куба
сша
гавана
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867890163.jpg?1772226077
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу допустил, что Соединенные Штаты, возможно, "по-дружески" захватят Кубу. "Мы вполне могли бы в конечном итоге по-дружески захватить Кубу", - заявил он журналистам. Он также заявил, что многие жители острова якобы хотят перемен. Ранее власти Кубы заявили, что военные ликвидировали четырёх человек и задержали шестерых после того, как зарегистрированный во Флориде катер вошёл в территориальные воды острова у северо-восточного побережья страны. По версии Гаваны, находившиеся на борту были вооружены и первыми открыли огонь. В пятницу телеканал NBC News сообщил, что по меньшей мере один гражданин США погиб в результате инцидента. Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
куба
сша
гавана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, куба, сша, гавана, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КУБА, США, Гавана, Дональд Трамп
00:01 28.02.2026
 
Трамп допустил, что США "по-дружески" захватят Кубу

Трамп допустил, что США, возможно, "по-дружески" захватят Кубу

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу допустил, что Соединенные Штаты, возможно, "по-дружески" захватят Кубу.
"Мы вполне могли бы в конечном итоге по-дружески захватить Кубу", - заявил он журналистам.
Он также заявил, что многие жители острова якобы хотят перемен.
Ранее власти Кубы заявили, что военные ликвидировали четырёх человек и задержали шестерых после того, как зарегистрированный во Флориде катер вошёл в территориальные воды острова у северо-восточного побережья страны. По версии Гаваны, находившиеся на борту были вооружены и первыми открыли огонь. В пятницу телеканал NBC News сообщил, что по меньшей мере один гражданин США погиб в результате инцидента.
Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
 
ЭкономикаМировая экономикаКУБАСШАГаванаДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала